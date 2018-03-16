Лондонский дом художника Джона Констэбля выставлен на продажу за $5,6 млн

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Дом британского художника 19-го века Джона Констэбля в Лондоне выставлен на продажу за 4 млн фунтов стерлингов ($5,6 млн), говорится в сообщении британской компании Savills Plc.

Таунхаус в георгианском стиле, построенный около 200 лет назад, является памятником архитектуры. Он расположен на севере британской столицы, в непосредственной близости от крупнейшего парка Большого Лондона Хэмпстед-хит. Парк неоднократно запечатлен на картинах художника, арендовавшего дом на лето с 1819 года и перебравшегося сюда на постоянное жительство в 1827 году.

В пятиэтажном доме есть три гостиные и три ванные комнаты, кабинет, душевая, кладовая, гостевая ванная, а также балкон и внутренний сад.

"Продажа дома предоставляет уникальную возможность пожить в культовом доме в обстановке, которая вдохновила Констэбля на создание многих известных работ, - отмечает глава отдела жилой недвижимости офиса Savills Hampstead Питер Брукс. - Помимо богатой истории дом может похвастаться расположением в самом сердце района Хэмпстед и великолепной планировкой, которую будущий владелец сможет усовершенствовать".

A post shared by Savills (@savills) on Mar 12, 2018 at 2:21am PDT

Джон Констэбль (1776-1837 годы) является одним из самых известных художников Великобритании. Он специализировался на пейзажах; его работы выставлены в Национальной галерее и других крупнейших музеях мира.