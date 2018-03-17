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Более 5 тысяч человек покинули Восточную Гуту через второй гуманитарный коридор

Всего более 17 тысяч мирных жителей смогли покинуть регион с начала действия гуманитарных пауз

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Более 5 тысяч мирных жителей смогли покинуть Восточную Гуту по второму гуманитарному коридору южнее Думы, через пункт пропуска Мухайям аль-Вафедин за сутки вышло 311 человек, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"По открытому вчера второму гуманитарному коридору, проходящему через населенные пункты Хаммурия, Сакба и Хаззэ (южнее города Дума), за сутки выведено еще 5 тысяч 23 человека", - заявил Евтушенко.

По его словам, за прошедшие сутки на севере анклава, через пункт пропуска Мухайям аль-Вафедин вышло 311 человек, из них 128 детей.

"Всего с начала действия гуманитарных пауз в Восточной Гуте при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон выведено 17 тыс. 29 человек", - заявил Ю.Евтушенко.

Он отметил, что с 9:00 до 14:00 под контролем Центра по примирению враждующих сторон введена в действие очередная - 18 - гуманитарная пауза.

Теги: Сирия, Россия
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