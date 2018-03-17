Китайские депутаты одобрили образование новых министерств

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) на проходящем в субботу очередном пленарном заседании одобрили проект реформы государственной структуры. Проект был представлен депутатам во вторник.

В соответствии с проектом, в Госсовет теперь входят 26 комитетов и министерств. Новыми ведомствами в структуре Госсовета стали министерства по чрезвычайным ситуациям, природных ресурсов и по делам ветеранов.

В состав правительства вошли управление по развитию международного сотрудничества, которое будет курировать внешние торгово-экономические связи страны, а также миграционное управление в составе Министерства общественной безопасности.

Минкультуры и управление по делам культуры объединены в министерство культуры и туризма.

Представляя проект реформы, член Госсовета Ван Юн подчеркнул, что изменения вносятся в соответствии с принятым XIX съездом КПК решением об углублении реформы партийного и государственного аппаратов.