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Восточную Гуту покинули 17 марта уже более 11 тыс. человек

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Более 11 тыс. человек покинули в субботу Восточную Гуту, сообщил журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин.

"В настоящий момент вышло 11,3 тыс. человек, в среднем по гуманитарному коридору проходит более 3 тыс. человек в час", - сказал он.

Ранее сообщалось, что с начала действия гуманитарной паузы пригород Дамаска Восточную Гуту покинули около 17 тыс. жителей, им оказана помощь.

Первая гуманитарная пауза вступила в действие в Восточной Гуте 27 февраля. Всего с этого дня в Сирии объявлялось 18 гумпауз. По данным Минобороны России, боевики в Восточной Гуте регулярно пытаются сорвать их проведение, в частности обстреливая гуманитарные коридоры и атакуя местных жителей, пытающихся покинуть анклав.

Теги: Сирия, Восточная Гута
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