Трамп назвал безосновательным расследование спецпрокурора Мюллера

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, у спецпрокурора Роберта Мюллера не было оснований начинать расследование якобы имевшего место "российского вмешательства" в американские выборы.

"Расследование Мюллера не должно было даже начинаться, поскольку не существовало сговора и преступления", - написал он своем твиттере.

The Mueller probe should never have been started in that there was no collusion and there was no crime. It was based on fraudulent activities and a Fake Dossier paid for by Crooked Hillary and the DNC, and improperly used in FISA COURT for surveillance of my campaign. WITCH HUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 18, 2018

По мнению Трампа, расследование "основывается на мошенничестве и ложных материалах досье, оплаченных нечестными Хиллари (Клинтон - ИФ) и нацкомитетом Демократической партии".

"ОХОТА НА ВЕДЬМ (заглавными буквами в тексте твита - ИФ)!", - так в очередной раз охарактеризовал расследование американский президент.