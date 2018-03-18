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Сторонники Саакашвили завершили пикет у дома президента Порошенко

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Группа активистов из числа сторонников лидера "Руха новых сил" Михаила Саакашвили завершила свою акцию перед домом президента Украины Петра Порошенко в поселке городского типа Козин Обуховского района Киевской области в воскресенье.

Как передает корреспондент "Интерфакса-Украина", после нескольких выступлений организаторов акции были объявлено, что протестующие символически оставят под воротами дома президента металлические бочки. Активисты также заявили, что в случае отсутствия реакции власти на их требования они будут продолжать свои акции впредь.

В частности, выступающие заявили, что на следующей парламентской неделе они потребуют окончательного утверждения закона об Антикоррупционном суде, изменений в избирательном законодательстве и принятия закона об импичменте президента.

Как сообщалось, после завершения митинга, организованного партией "Рух новых сил" с требованием отставки президента Украины Петра Порошенко и других изменений в политической жизни Украины, проходившего в воскресенье на площади Независимости в центре Киева, часть активистов отправились в Козин к дому, где проживает Порошенко. Там они организовали пикет.

Акция в центре Киева в воскресенье собрала, предварительно, около полутора-двух тысяч человек. На митинг пришла внефракционный народный депутат Надежда Савченко, однако она не выступала.

Антиправительственные протесты в Киеве

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Теги: Украина, Киев, Петр Порошенко, Михаил Саакашвили
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