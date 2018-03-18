Малайзия выдала России обвиняемого в мошенничестве бизнесмена

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Нижегородский предприниматель, обвиняемый почти в 60 эпизодах мошенничества и скрывавшийся от правосудия на территории Малайзии, был экстрадирован Интерполом МВД России в Москву, сообщила в воскресенье "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Фигурант, проживая на территории Нижегородской области, вел коммерческую деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. Используя свое служебное положение, он подготовил фиктивные договоры на получение заемных средств. Оформив и получив десятки кредитов, злоумышленник, не планируя возвращать денежные средства, обратил их в свою пользу", - сказала она.

По ее словам, в отношении коммерсанта было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК (мошенничество) и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

"Воспользовавшись тем, что избранная мера пресечения не связана с изоляцией от общества, фигурант покинул территорию России и был объявлен в розыск по каналам Интерпола. Задержали разыскиваемого на территории Малайзии, - заключила Волк. - В настоящее время он в сопровождении оперативников Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ депортирован в Россию".