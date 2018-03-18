Сирийские боевики сообщили о сбитом Су-24 ВВС Сирии

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Военный самолет ВВС Сирии сбит в воскресенье в районе восточного Каламуна, сообщает в твиттере оппозиционная Свободная сирийская армия (ССА).

Сообщение сопровождается фотографией падающего самолета в огне. В нем утверждается, что речь идет о самолете Су-24.

По имеющимся у ССА данным, пилот самолета катапультировался. О его судьбе ничего неизвестно. Кроме того, отмечается, что самолет сбили представители группировки, называющей себя "Повстанцы Каламуна".

Сообщения о сбитом Су-24 от властей в Дамаске пока не поступали.