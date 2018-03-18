Важно
По итогам обработки 40% бюллетеней Путин набирает 74,22% голосов
В мире

Почти 26 тысяч человек вышли из Восточной Гуты за воскресенье

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Российский Центр по примирению в воскресенье провел двадцатую гуманитарную паузу, обеспечив выходи почти 26 тысяч человек из Восточной Гуты, сообщил начальник центра по примирению враждующих сторон генерал Юрий Евтушенко.

"С 9 до 14 часов под контролем Центра по примирению введена в действие 20-я "гуманитарная пауза". Сегодня через гуманитарный коридор в районе населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин удалось вывести 388 человек. Всего с 28 февраля по указанному коридору из Восточной Гуты вышли 1 716 человек", - сказал Евтушенко.

"По второму гуманитарному коридору из населенных пунктов Арбил, Хаммурия, Сакба и Хаззэ за текущие сутки выведено еще 25 тысяч 235 человек", - отметил Евтушенко.

Начальник российского Центра примирения подчеркнул, что российские военные продолжают вести переговоры с лидерами вооруженных группировок по вопросу вывода из Восточной Гуты мирных жителей, боевиков, а также срочной эвакуации раненых и больных.

"Всего с начала действия "гуманитарных пауз" в Восточной Гуте при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон было выведено 73 тысячи 656 человек", - сказал Евтушенко.

"Центр по примирению организовал доставку жителям населенных пунктов Айн-Айша провинции Эль-Кунейтра и Алеппо (район Фардос) продовольственных наборов, предметов первой необходимости и свежего хлеба общим весом 2,9 тонны", - сказал он. Кроме того, продолжена работа по оказанию помощи мирным жителям, находящимся в лагере для перемещенных лиц Адра, расположенном в 22 км северо-восточнее Дамаска. За прошедшие сутки им переданы продуктовые наборы общим весом 1,2 тонны, одноразовая посуда матрацы, одеяла и постельное белье.

Представителями Центра по примирению враждующих сторон также организована доставка питьевой воды жителям населенного пункта Мазлум в провинции Дейр-эз-Зор. "Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 169 сирийцам, в том числе 38 детям", - сказал Евтушенко.

Он сообщил, что за сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 20 человек, в провинции Хама - 23 человека, в провинции Дейр-эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) - 594 человека.

Евтушенко отметил, что обстановка в сирийской Восточной Гуте остается напряженной, боевики продолжают обстрелы Дамаска. "Ситуация в Восточной Гуте остается напряженной. Не прекращаются минометные обстрелы жилых кварталов Дамаска и его пригородов. За прошедшие сутки столица и ее окрестности обстреляны пять раз. Боевиками из Восточной Гуты выпущено десять мин. Ранено 13 мирных жителей, есть разрушения", - сказал Евтушенко.

Теги: Восточная Гута, Сирия
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Великобритания передаст экспертам ОЗХО пробы "Новичка" для исследованияВеликобритания передаст экспертам ОЗХО пробы "Новичка" для исследования
Первые результаты могут появиться через несколько недельПодробнее
 Лондон отказался предоставить российской стороне доступ к Сергею СкрипалюЛондон отказался предоставить российской стороне доступ к Сергею Скрипалю
Власти Великобритании рассматривают его как подданного королевстваПодробнее
 В Киеве полиция не пустила желающих проголосовать на выборах к посольству РФВ Киеве полиция не пустила желающих проголосовать на выборах к посольству РФ
На подходе к российскому диппредставительству продолжается акция националистовПодробнее
 Британский МИД назвал российские дипломатические санкции бесполезнымиБританский МИД назвал российские дипломатические санкции бесполезными
По словам Бориса Джонсона, россиянам станет сложнее изучать английский и получать визыПодробнее
Британские законодатели заявили о необходимости отсрочки BrexitБританские законодатели заявили о необходимости отсрочки Brexit
По их мнению, до марта 2019 года не удастся договориться с ЕС о благоприятных для Лондона условиях выходаПодробнее
 Москва попросила ОБСЕ защитить российских журналистов в ВеликобританииМосква попросила ОБСЕ защитить российских журналистов в Великобритании
По словам посла РФ, Лондон с помощью "дела Скрипаля" пытается отвлечь внимание общественности от экономических проблем в странеПодробнее
 МИД Украины объяснил ограничение голосования россиян в диппредставительствахМИД Украины объяснил ограничение голосования россиян в диппредставительствах
Киев сознательно идет на то, чтобы не допустить граждан РФ к участию в выборах, так как они "не должны проводиться, поскольку проходят незаконно в оккупированном Крыму"Подробнее
 В Генштабе РФ заявили о подготовке США к возможным ударам по СирииВ Генштабе РФ заявили о подготовке США к возможным ударам по Сирии
Как отметили российские военные, Штатами созданы ударные группировки морских носителей крылатых ракетПодробнее
 СБУ сообщила о выдворении с Украины российской тележурналисткиСБУ сообщила о выдворении с Украины российской тележурналистки
Как заявили в спецслужбе, она "осуществляла подготовку антиукраинских видеосюжетов в интересах страны-агрессора"Подробнее
 Умер выдавший властям США Челси Мэннинг хакерУмер выдавший властям США Челси Мэннинг хакер
Причины смерти 37-летнего Адриана Ламо пока не называютсяПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Выборы президента России8 фото
18 марта
Выборы президента России
Фотохроника 16 марта6 фото
16 марта
Фотохроника 16 марта
Лучшие фото недели10 фото
16 марта
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииЦИК обнародовал первые официальные данные по выборам президента РФВ РоссииПутин набрал в Крыму более 90% голосовВ РоссииНавальный отказался сотрудничать с Собчак и ее партиейВ РоссииЭкзит-полы отдали победу Путину с результатом в 73,9%В РоссииЯвка на президентских выборах в РФ превысила 50%В миреВ Киеве полиция не пустила желающих проголосовать на выборах к посольству РФ

Путин по итогам обработки 40% бюллетеней набрал 74,22% голосов

В СПЧ не получали данных о существенных нарушениях на выборах

Грудинин отказался считать прошедшие выборы честными

Путин набрал в Москве 72,15% голосов по итогам обработки 1,66% протоколов

В Санкт-Петербурге Путин лидирует с 75,87% голосов Подробнее

Зюганов пожаловался на заниженный результат Грудинина

Глава КПРФ утверждает, что их кандидат получил на 2,5% больше голосов, чем дает ЦИК Подробнее

Путин набрал в Крыму более 90% голосов

Путин набрал в Крыму более 90% голосовВ Севастополе президент получил примерно такое же количество голосов избирателей Подробнее

Избирательный штаб Путина получил 303 жалобы

Из них около половины в штабе согласились признать нарушениями Подробнее

Кадыров сообщил о набранных Путиным 93% голосов в Чечне

Почти 26 тысяч человек вышли из Восточной Гуты за воскресенье

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru