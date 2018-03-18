Почти 26 тысяч человек вышли из Восточной Гуты за воскресенье

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Российский Центр по примирению в воскресенье провел двадцатую гуманитарную паузу, обеспечив выходи почти 26 тысяч человек из Восточной Гуты, сообщил начальник центра по примирению враждующих сторон генерал Юрий Евтушенко.

"С 9 до 14 часов под контролем Центра по примирению введена в действие 20-я "гуманитарная пауза". Сегодня через гуманитарный коридор в районе населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин удалось вывести 388 человек. Всего с 28 февраля по указанному коридору из Восточной Гуты вышли 1 716 человек", - сказал Евтушенко.

"По второму гуманитарному коридору из населенных пунктов Арбил, Хаммурия, Сакба и Хаззэ за текущие сутки выведено еще 25 тысяч 235 человек", - отметил Евтушенко.

Начальник российского Центра примирения подчеркнул, что российские военные продолжают вести переговоры с лидерами вооруженных группировок по вопросу вывода из Восточной Гуты мирных жителей, боевиков, а также срочной эвакуации раненых и больных.

"Всего с начала действия "гуманитарных пауз" в Восточной Гуте при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон было выведено 73 тысячи 656 человек", - сказал Евтушенко.

"Центр по примирению организовал доставку жителям населенных пунктов Айн-Айша провинции Эль-Кунейтра и Алеппо (район Фардос) продовольственных наборов, предметов первой необходимости и свежего хлеба общим весом 2,9 тонны", - сказал он. Кроме того, продолжена работа по оказанию помощи мирным жителям, находящимся в лагере для перемещенных лиц Адра, расположенном в 22 км северо-восточнее Дамаска. За прошедшие сутки им переданы продуктовые наборы общим весом 1,2 тонны, одноразовая посуда матрацы, одеяла и постельное белье.

Представителями Центра по примирению враждующих сторон также организована доставка питьевой воды жителям населенного пункта Мазлум в провинции Дейр-эз-Зор. "Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 169 сирийцам, в том числе 38 детям", - сказал Евтушенко.

Он сообщил, что за сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 20 человек, в провинции Хама - 23 человека, в провинции Дейр-эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) - 594 человека.

Евтушенко отметил, что обстановка в сирийской Восточной Гуте остается напряженной, боевики продолжают обстрелы Дамаска. "Ситуация в Восточной Гуте остается напряженной. Не прекращаются минометные обстрелы жилых кварталов Дамаска и его пригородов. За прошедшие сутки столица и ее окрестности обстреляны пять раз. Боевиками из Восточной Гуты выпущено десять мин. Ранено 13 мирных жителей, есть разрушения", - сказал Евтушенко.