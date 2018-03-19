Путин поддержал идею информационного проекта о достижениях России

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Владимир Путин поддержал идею информационного проекта, направленного на популяризацию достижений России, который решили реализовать волонтеры его избирательного штаба.

"Это очень важно. Не бахвалиться, а именно показывать результат, чтобы побуждать к новым победам. Это важно", - заявил он на встрече с волонтерами в ночь на понедельник.

"Обязательно договоримся о форме организации такой работы", - добавил Путин.

Один из волонтеров предложил такой проект. "У нас зародилась идея сделать проект нашей победы. У нас действительно очень много новых достижений в России, но, к сожалению, далеко не все об этом знают. И мы хотели бы рассказывать все гражданам", - сказала одна из девушек-волонтеров.