Главные новости
В РоссииЦИК обнародовал первые официальные данные по выборам президента РФВ РоссииПутин набрал в Крыму более 90% голосовВ РоссииНавальный отказался сотрудничать с Собчак и ее партией
Важно
По итогам обработки 90% бюллетеней Путин набирает 76,41% голосов
В мире

Путин поддержал идею информационного проекта о достижениях России

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Владимир Путин поддержал идею информационного проекта, направленного на популяризацию достижений России, который решили реализовать волонтеры его избирательного штаба.

"Это очень важно. Не бахвалиться, а именно показывать результат, чтобы побуждать к новым победам. Это важно", - заявил он на встрече с волонтерами в ночь на понедельник.

"Обязательно договоримся о форме организации такой работы", - добавил Путин.

Один из волонтеров предложил такой проект. "У нас зародилась идея сделать проект нашей победы. У нас действительно очень много новых достижений в России, но, к сожалению, далеко не все об этом знают. И мы хотели бы рассказывать все гражданам", - сказала одна из девушек-волонтеров.

Теги: Россия, Владимир Путин
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Великобритания передаст экспертам ОЗХО пробы "Новичка" для исследованияВеликобритания передаст экспертам ОЗХО пробы "Новичка" для исследования
Первые результаты могут появиться через несколько недельПодробнее
 Лондон отказался предоставить российской стороне доступ к Сергею СкрипалюЛондон отказался предоставить российской стороне доступ к Сергею Скрипалю
Власти Великобритании рассматривают его как подданного королевстваПодробнее
 В Киеве полиция не пустила желающих проголосовать на выборах к посольству РФВ Киеве полиция не пустила желающих проголосовать на выборах к посольству РФ
На подходе к российскому диппредставительству продолжается акция националистовПодробнее
 Британский МИД назвал российские дипломатические санкции бесполезнымиБританский МИД назвал российские дипломатические санкции бесполезными
По словам Бориса Джонсона, россиянам станет сложнее изучать английский и получать визыПодробнее
Британские законодатели заявили о необходимости отсрочки BrexitБританские законодатели заявили о необходимости отсрочки Brexit
По их мнению, до марта 2019 года не удастся договориться с ЕС о благоприятных для Лондона условиях выходаПодробнее
 Москва попросила ОБСЕ защитить российских журналистов в ВеликобританииМосква попросила ОБСЕ защитить российских журналистов в Великобритании
По словам посла РФ, Лондон с помощью "дела Скрипаля" пытается отвлечь внимание общественности от экономических проблем в странеПодробнее
 МИД Украины объяснил ограничение голосования россиян в диппредставительствахМИД Украины объяснил ограничение голосования россиян в диппредставительствах
Киев сознательно идет на то, чтобы не допустить граждан РФ к участию в выборах, так как они "не должны проводиться, поскольку проходят незаконно в оккупированном Крыму"Подробнее
 В Генштабе РФ заявили о подготовке США к возможным ударам по СирииВ Генштабе РФ заявили о подготовке США к возможным ударам по Сирии
Как отметили российские военные, Штатами созданы ударные группировки морских носителей крылатых ракетПодробнее
 СБУ сообщила о выдворении с Украины российской тележурналисткиСБУ сообщила о выдворении с Украины российской тележурналистки
Как заявили в спецслужбе, она "осуществляла подготовку антиукраинских видеосюжетов в интересах страны-агрессора"Подробнее
 Умер выдавший властям США Челси Мэннинг хакерУмер выдавший властям США Челси Мэннинг хакер
Причины смерти 37-летнего Адриана Ламо пока не называютсяПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Выборы президента России8 фото
18 марта
Выборы президента России
Фотохроника 16 марта6 фото
16 марта
Фотохроника 16 марта
Лучшие фото недели10 фото
16 марта
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииЦИК обнародовал первые официальные данные по выборам президента РФВ РоссииПутин набрал в Крыму более 90% голосовВ РоссииНавальный отказался сотрудничать с Собчак и ее партиейВ РоссииЭкзит-полы отдали победу Путину с результатом в 73,9%В РоссииЯвка на президентских выборах в РФ превысила 50%В миреВ Киеве полиция не пустила желающих проголосовать на выборах к посольству РФ

Путин набирает 76,41% голосов после обработки 90% протоколов

Штаб Сурайкина отказался признавать данные ЦИК по выборам

Штаб Сурайкина отказался признавать данные ЦИК по выборам"Коммунисты России" заявляют, что проведут свой подсчет голосов Подробнее

Собчак назвала свой результат победой на праймериз среди либеральных кандидатов

Путин превзошел результат прошлых выборов в абсолютных цифрах

Минтранс России ужесточит требования к качеству топлива для самолетов

Путин по итогам обработки 80% протоколов набирает более 76%

За него проголосовали свыше 40,4 млн избирателей Подробнее

Дмитрий Гудков выразил уверенность в перспективах "Партии перемен"

Путин набирает 75,91% голосов после обработки 70% протоколов

Путин поддержал идею информационного проекта о достижениях России

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru