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Назарбаев поздравил Путина с уверенной победой на выборах президента России

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев в телефонном разговоре поздравил Владимира Путина с уверенной победой на выборах президента России и пожелал ему новых успехов на высоком государственном посту. Глава государства также направил Путину поздравительную телеграмму, сообщила в понедельник пресс-служба президента Казахстана.

В телеграмме, выдержки из которой приводятся в сообщении, Н.Назарбаев отметил, что убедительная победа на выборах является свидетельством очередной высокой оценки народом России огромного вклада Путина в развитие своей страны и дело продвижения ее национальных интересов.

"Под Вашим эффективным руководством Россия уверенно идет вперед по пути масштабных политических и экономических реформ, повышения социального благополучия населения и активного участия в решении актуальных глобальных и региональных проблем", - говорится в телеграмме.

Назарбаев особо отметил личный вклад Путина в развитие традиционно дружественных и добрососедских отношений между Казахстаном и Россией, "которые служат ярким примером стратегического партнерства и союзничества".

"Казахстан нацелен на продолжение расширения связей с Россией как в двустороннем формате, так и в рамках Евразийского экономического союза во благо двух наших народов", - подчеркнул президент.

"При этом я высоко ценю и дорожу нашей дружбой, основанной на доверии и взаимопонимании. Убежден, что наша дальнейшая совместная работа будет и впредь служить надежным фундаментом успешного диалога Астаны и Москвы по всему спектру нашего многогранного сотрудничества", - говорится в телеграмме.

Назарбаев пожелал Путину крепкого здоровья, благополучия и новых достижений на ответственном государственном посту, а дружественному народу России - мира и процветания.

Теги: Казахстан, Россия
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