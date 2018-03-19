Великобритания и ЕС согласовали условия переходного периода по Brexit

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Великобритания и Европейский союз достигли соглашения по условиям переходного периода по Brexit, сообщает "Би-би-си".

Координатор ЕС на переговорах с Великобританией Мишель Барнье заявил, что достигнутые с Великобританией договоренности стали "решительным шагом" к полноценной сделке по выходу Великобритании из состава ЕС.

"Мы достигли соглашения по переходному периоду", - заявил Барнье.

Переходный период продлится с 29 марта 2019 года по 31 декабря 2020 года.

Координатор со стороны Евросоюза Мишель Барнье, представляя журналистам итог очередного раунда переговоров, сказал, что стороны переговоров по Brexit могут предложить совместный юридический текст, представляющий собой решающий этап, так как достигнута договоренность по значительной части того, что будет международным соглашением о выходе Великобритании из ЕС.

"Но решающий этап остается этапом. Мы еще не в конце пути. Нам остается еще много работы по важным темам, и особенно по Ирландии и Северной Ирландии. Это тот решающий этап, который я представлю в пятницу (23 марта - ИФ) по приглашению председателя (Евросовета Дональда - ИФ) Туска вместе с (председателем Еврокомиссии - ИФ) Жан-Клодом Юнкером Европейскому совету", - сообщил Барнье на пресс-конференции в Брюсселе.

До саммита он представит результаты переговоров на заседании Совета ЕС по общим вопросам министрам 27 стран союза во вторник и в тот же день - рабочей группе Европарламента по Brexit, а в среду доложит об итогах переговоров на заседании Еврокомиссии, но окончательную оценку состоянию переговоров должен дать Европейский совет.

На основании опубликованного 28 февраля Евросоюзом проекта соглашения в последние дни велись переговоры между делегациями ЕС и Великобритании. В итоге последнего раунда переговоров, объявил Барнье, появилась новая, на этот раз совместная, версия проекта.

Он представил на экране текст в трех цветах: зеленом - по частям соглашения, по которым есть официальное согласие сторон; желтом - по частям, в отношении которых достигнута политическая договоренность, но требуется еще уточнение в ближайшие недели; белом - по предложенному Евросоюзом варианту, по которому либо продолжаются дискуссии, либо остаются разногласия, либо необходимо время, чтобы основательно приступить к этим вопросам.

Главный переговорщик ЕС дал несколько комментариев к тексту.

По его словам, дискуссии последних дней позволили достичь полного согласия для оформления в юридической форме пунктов, одобренных сторонами в совместном докладе в декабре 2017 года о правах граждан и о финансовом урегулировании.

Стороны добились согласия о переходном периоде, который декабрьский Европейский совет одобрил в принципе по просьбе премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в ее известном выступлении во Флоренции.

"Переходный период будет иметь ограниченный срок, как того пожелали британское правительство и Европейский союз. Во время этого периода Соединенное Королевство больше не будет участвовать в процессе принятия решений Европейского союза просто потому, что оно больше не будет государством-членом 30 марта 2019 года. Тем не менее, за ним сохранятся все преимущества и выгоды единого рынка, таможенного союза и секторальной европейской политики, и оно также будет должно соблюдать все европейские правила, как и государства-члены", - объяснил М.Барнье.

Он также подчеркнул прогресс, который достигнут в ходе последнего раунда переговоров в таких дискуссионных вопросах, как уточнение таможенных процедур, перемещение товаров и надзор над ними, обязательства Великобритании в ядерной области и защита европейских товарных марок. Хотя остаются еще для обсуждения вопросы защиты данных, автоматического признания судебных решений и другие.

Пункты разногласий

Вместе с тем координатор ЕС назвал два пункта разногласий, которые для Евросоюза являются "вопросами наибольшей важности". Речь идет об администрировании

соглашения по Brexit и вопросах, связанных с Ирландией и Северной Ирландией. ЕС выступает за отсутствие физической границы между ними и за тесное сотрудничество севера и юга острова.

Барнье сообщил, что стороны договорились включить в опубликованный в понедельник текст ноту о том, как будет дальше решаться ирландский вопрос. При этом данная работа будет опираться на декабрьский совместный доклад, стороны будут искать заслуживающее и юридически безупречное решение.

"Ирландия и Северная Ирландия представляют собой отдельный раздел в рамках переговоров об организованном выходе Северного Королевства из Европейского союза и в рамках этого выхода. В этом контексте мы договорились с Соединенным Королевством о детализированном графике дискуссий в ближайшие недели", - отметил главный переговорщик ЕС.

В заключение он заявил: "Я хочу повторить, что в последние дни мы проделали основную часть пути к упорядоченному выходу (Великобритании - ИФ), над которым мы работаем, я работаю с первого дня этой миссии. Мы продолжим эту работу, сохраняя в мыслях, что все перечисленные мною пункты являются частью одного соглашения и должны быть одобрены вместе".

"Не будет соглашения ни по чему, если не будет соглашения по всему", - подчеркнул Барнье.

Его британский партнер на переговорах Дэвид Дэвис, в свою очередь, заявил: "Сегодня, имея соглашение по следующей фазе, мы можем говорить о завершении очередного решающего этапа. Я верю, что Европейский совет будет приветствовать наше соглашение позднее на этой неделе".

Он попытался смягчить ситуацию вокруг ирландского вопроса, как ее изложил М.Барнье. "Британское правительство остается твердым в том, чтобы избежать физической границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия", - заверил Дэвис.

Он также подтвердил намерение Лондона продолжать следовать соглашению Страстной пятницы (Белфастскому соглашению 1998 года).