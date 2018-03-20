Что случилось этой ночью: вторник, 20 марта

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Акции Facebook упали на рекордные 7% после новостей о том, что аналитическая компания Cambridge Analytica получала доступ к данным 50 миллионов пользователей. Кроме этого она помогала разработать стратегию предвыборной кампании Дональда Трампа.

- Совет Безопасности ООН не сможет провести заседание по вопросам соблюдения прав человека в Сирии. В ходе процедурного голосования меньшая часть стран высказалась "за", и повестка заседания не была сформирована.

- "Прямую линию" Владимира Путина с гражданами в этом году проведут уже после инаугурации.

- Непобежденный чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер твердо решил драться в MMA и подаст заявку на получение лицензии.