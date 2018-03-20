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Юристы Трампа предоставили спецпрокурору документы "по делу РФ" с целью сократить допрос

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Адвокаты президента США Дональда Трампа предоставили команде спецпрокурора Роберта Мюллера, ведущего расследование по так называемому "российскому делу", ряд документов, сообщила в ночь на вторник американская газета The Washington Post со ссылкой на информированные источники.

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По данным издания, юридическая команда президента пошла на такой шаг для того, чтобы сократить допрос Трампа, который может состояться в рамках этого расследования, до нескольких определенных тем.

Газета отметила, что переданные Мюллеру документы содержат хронологию ключевых моментов, на которых сфокусировано внимание следствия.

Кроме того, по данным одного из источников The Washington Post, Трамп заявил своим советникам, что "ждет не дождется" того, чтобы дать показания команде спецпрокурора.

Издание отметило, что при этом юристы Трампа, осознают, что расследование "представляет огромный риск" для президента. Они опасаются, что его "склонность к ошибочным заявлениям" может сделать Трампа "уязвимым в случае многочасовой дачи показаний", добавила The Washington Post.

В настоящее время спецпрокурор Роберт Мюллер ведет расследование ФБР о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы 2016 года. Москва неоднократно отрицала подобные обвинения.

Теги: США, Дональд Трамп, Россия
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