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Суд в Таиланде смягчил наказание приговоренному к смерти лаосскому наркобарону

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Суд Бангкока во вторник смягчил приговор лаосскому наркобарону Ксайсану Кеопхимпхе, известному как Мистер Икс и ранее приговоренному к смертной казни, до пожизненного срока, сообщает The Sun Daily со ссылкой на решение суда.

Кеопхимпху был признан виновным в организации схемы незаконного оборота метамфетамина и в трансграничных перевозках наркотиков, произведенных на территории Мьянмы, через Лаос в Таиланд.

Приговор смягчили после того, как Кеопхимпха признал вину по нескольким пунктам обвинения. В частности, он сознался в переправке в Таиланд 1,2 млн таблеток "яба" - наркотического вещества на основе метамфетамина.

Наркобарона задержали в январе 2017 года в аэропорту Бангкока, после чего судили.

Теги: Таиланд
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