Российская модель арестована в Дубае по иску домогавшегося ее мужчины

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Российская модель арестована в Дубае после того, как она выпрыгнула с шестого этажа отеля, пытаясь спастись от сексуальных приставаний мужчины, сообщает британская газета The Sun.

По данным издания, 22-летняя Екатерина Стецюк из Иркутска выпрыгнула из окна гостиничного номера, чтобы спастись от сексуальных домогательств со стороны мужчины. Девушка сломала позвоночник и была госпитализирована, после чего подала в суд на нападавшего. Однако он подал против нее встречный иск, после которого девушку заключили под стражу прямо на больничной койке.

"Она не может ходить и вообще двигаться, но врачи дают хорошие прогнозы, потому что ее спинной мозг не поврежден", - цитирует газета слова подруги пострадавшей Ирины Гроссман.

По словам матери девушки, ее дочь - известная модель в Иркутске, а 15 февраля она улетела в Дубай на месяц работать по контракту.

Сейчас женщина активно собирает средства на лечение своей дочери.

Мужчина, идентифицированный как богатый иностранец, был задержан в аэропорту, он собирался покинуть Дубай. Если домогательства в отношении девушки подтвердятся, ему грозит до 15 лет тюремного заключения.