Граната в Кишиневе сдетонировала по неосторожности владельца при попытке кражи сигарет

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Граната, взорвавшаяся у продуктового магазина напротив Центрального кладбища Кишинева, принадлежала неоднократно судимому жителю Кишинева 1968 года рождения, который ее уронил во время попытки украсть из магазина 10 пачек сигарет, сообщил журналистам на брифинге во вторник начальник Генерального инспектората полиции Молдавии Александр Пынзарь.

"Установлено, что ранее он был неоднократно судим за различные нарушения", - сказал Пынзарь, отметив, что, как выяснилось в ходе расследования, покупатель вошел в магазин с гранатой, которая находилась в сумке или в кармане.

"Он взял десять пачек сигарет и попытался выйти, не оплатив покупку. Продавщица не разрешила вынести сигареты. Выйдя из магазина, он уронил гранату, которая взорвалась на входе. Данный гражданин погиб, погиб также еще один человек, который находился у магазина. Продавщица и еще один человек в магазине были ранены. Ведется расследование", - сказал Пынзарь.

Как сообщалось, взрыв произошел до полудня (в 11.08 местного времени, 12.08 МСК) в небольшом продовольственном магазине на углу улиц Армянская и Матеевича, напротив входа на Центральное кладбище Кишинева.