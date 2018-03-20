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Украинский генпрокурор пригрозил компаниям Фирташа арестом имущества

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о намерении наложить арест на имущество компаний, подконтрольных украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, поскольку они подозреваются в причастности к неуплате налогов.

Луценко во вторник напомнил в фейсбуке, что департамент в сфере экономики Генпрокуратуры при оперативном сопровождении Нацполиции расследует уголовное производство по фактам уклонения от уплаты налогов подконтрольными Фирташу предприятиями ЧАО "Северодонецкое объединение "АЗОТ", ПАО "Азот", ПАО "Ривнеазот", ГП "Химик" с использованием фиктивных фирм и подконтрольных страховых компаний.

По его словам, ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет более 500 млн грн (более 1 млрд рублей).

"Проводятся санкционированные обыски в офисных помещениях предприятий реального сектора экономики и торговцев ценными бумагами, которые причастны к совершению преступлений. Для обеспечения возмещения платежей планируется наложение ареста на имущество предприятий", - сообщил генпрокурор.

Ранее в этот день пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что в рамках этого уголовного производства в понедельник, 19 марта, уже были проведены санкционированные обыски в офисах предприятий и торговцев ценными бумагами, которые причастны к совершению преступлений.

Теги: Украина, Дмитрий Фирташ
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