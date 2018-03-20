Главные новости
В РоссииДуров пообещал пользователям Telegram неприкосновенность частной жизниВ РоссииТри этажа жилого дома в Мурманске обрушились из-за взрыва газаВ РоссииРостранснадзор предписал приостановить полеты на Ан-148 в России
В мире Отравление Сергея Скрипаля

В Евросоюзе пока не задумывались о санкциях из-за "дела Скрипаля"

Есть обновление от 18:50

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В Евросоюзе пока не говорят о введении новых санкций против России в связи с "делом Скрипаля", однако этот вопрос может быть затронут на саммите Европейского совета 22 марта, сообщил во вторник в Брюсселе журналистам высокопоставленный европейский чиновник на условиях анонимности.

По его словам, есть много спекуляций на тему отравления в Солсбери, однако "никто пока не говорит о санкциях" в связи с этой атакой. Тем не менее, он не исключает, что в ходе дискуссий европейских лидеров такая тема может быть затронута.

Ранее он сообщил, что инцидент с отравлением в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери будет обсуждаться Европейским советом в первый день саммита 22 марта в ходе рабочего ужина. "Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сделает сообщение. Затем последует заключение", - объяснил собеседник СМИ.

В миреЛондон отказался предоставить российской стороне доступ к Сергею СкрипалюЛондон отказался предоставить российской стороне доступ к Сергею СкрипалюЧитать подробнее

Высокопоставленный европейский чиновник отметил, что председатель Европейского совета Дональд Туск указывал на то, что возникает "все больше и больше рисков для нашей демократии". В связи с этим он выступает за усиление сопротивляемости Евросоюза перед лицом угроз, в том числе химических, киберугроз и др. Речь идет об улучшении взаимодействия спецслужб и лучшей координации с НАТО.

4 марта в британском городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", якобы разработанным в России.

Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Москву и объявила о мерах, которые в связи с этим приняты против РФ, в частности, о высылке 23 российских дипломатов. Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.

Теги: Сергей Скрипаль
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Автобусы с дипломатами покинули посольство РФ в ЛондонеАвтобусы с дипломатами покинули посольство РФ в Лондоне
Сотрудники посольства провожали высылаемых из страны коллегПодробнее
 Николя Саркози задержан по делу о финансировании его избирательной кампанииНиколя Саркози задержан по делу о финансировании его избирательной кампании
Бывший французский президент взят под стражуПодробнее
 США и Южная Корея возобновят учения 1 апреляСША и Южная Корея возобновят учения 1 апреля
Две страны проводят учения каждый годПодробнее
 Военные самолеты стран Запада провели разведку у границ РоссииВоенные самолеты стран Запада провели разведку у границ России
Широкомасштабная разведка прошла со стороны Балтийского моряПодробнее
Беспилотный автомобиль Uber впервые сбил насмерть человекаБеспилотный автомобиль Uber впервые сбил насмерть человека
Компания приостановила тестирование своих беспилотных автомобилейПодробнее
 Британские власти предложили обязать россиян отчитаться о недвижимости в странеБританские власти предложили обязать россиян отчитаться о недвижимости в стране
Лиц, связанных с политикой, предложили обязать сообщить о происхождении денег на дорогую покупкуПодробнее
 Путин лидирует с 76,65% по итогам обработки 99% протоколовПутин лидирует с 76,65% по итогам обработки 99% протоколов
Явка избирателей на выборах президента составила около 67%Подробнее
 Си Цзиньпин поздравил Путина с переизбранием на посту президента РоссииСи Цзиньпин поздравил Путина с переизбранием на посту президента России
Владимир Путин выразил надежду на укрепление российско-китайского взаимодействия после переизбрания Си Цзиньпина на посту председателя КНРПодробнее
 Великобритания передаст экспертам ОЗХО пробы "Новичка" для исследованияВеликобритания передаст экспертам ОЗХО пробы "Новичка" для исследования
Первые результаты могут появиться через несколько недельПодробнее
 Лондон отказался предоставить российской стороне доступ к Сергею СкрипалюЛондон отказался предоставить российской стороне доступ к Сергею Скрипалю
Власти Великобритании рассматривают его как подданного королевстваПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 19 марта6 фото
19 марта
Фотохроника 19 марта
Выборы президента России8 фото
18 марта
Выборы президента России
Лучшие фото недели10 фото
16 марта
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииДуров пообещал пользователям Telegram неприкосновенность частной жизниВ РоссииТри этажа жилого дома в Мурманске обрушились из-за взрыва газаВ РоссииРостранснадзор предписал приостановить полеты на Ан-148 в РоссииВ РоссииВ Кремле не сочли недружественным шагом отсутствие поздравлений от ТрампаВ РоссииРоскомнадзор дал Telegram 15 дней на передачу ФСБ ключей шифрованияВ миреАвтобусы с дипломатами покинули посольство РФ в Лондоне

Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным

Американский дилер хочет обсудить КНДР и гонку вооружений Подробнее

Высланные из Великобритании российские дипломаты покинули Лондон

Улучшения своего благосостояния в ближайшем будущем ожидают только 4% россиян

В позапрошлом году, согласно исследованию Credit Suisse, этот показатель был практически нулевой Подробнее

Рынок акций РФ вырос во вторник благодаря раллирующей нефти

Регуляторы США и Великобритании проверят Facebook из-за скандала с Cambridge Analytica

Скончался бывший глава МВД РФ Виктор Ерин

СКР возбудил уголовное дело о взрыве в жилом доме в Мурманске

По данным комитета, погиб один человек, пострадавших шестеро Подробнее

Устроивший стрельбу в Мэриленде школьник скончался

В МИД РФ пригласили всех иностранных послов для разговора о "деле Скрипаля"

В МЧС сообщили о троих пострадавших и одном погибшем при взрыве газа в Мурманске

Из-под завалов извлекли женщину и мальчика-подростка Подробнее

Пациентке ульяновской больницы ошибочно ввели формалин вместо физраствора

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru