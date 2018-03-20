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В полиции Молдавии сообщили о преднамеренности взрыва гранаты у магазина в Кишиневе

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Взрыв у продовольственного магазина в центре Кишинева произошел в результате преднамеренных действий 49-летнего жителя столицы Александра Долины, сообщил начальник Генерального инспектората полиции Молдавии Александр Пынзарь.

По его словам, в результате следственных мероприятий установлено, что он взорвал гранату Ф-1 при выходе из магазина, куда приходил почти ежедневно. "Установлено, что ранее он был неоднократно судим за различные нарушения. Во вторник он пришел в магазин около 11.00. Взяв десять пачек сигарет, Долина попытался выйти, не оплатив покупку. Продавщица не разрешила вынести сигареты. Выйдя из магазина, он взорвал гранату", - сказал Пынзарь журналистам на брифинге во вторник.

По его словам, сам Долина, а также проходивший мимо человек погибли на месте. Личность последнего до сих пор не установлена. Два человека ранены, в том числе один из них остается в больнице, их жизни ничто не угрожает.

Вторая продавщица, которая не работала в этот день, сообщила, что хорошо знает Долину. "Он злоупотреблял спиртными напитками. Часто приходил в магазин за спиртным и сигаретами. Накануне он также покупал водку. Он сообщил, что на прошлой неделе развелся с женой Ириной, которая выгнала его из дома, так как он много пил. Уходя из магазина, он сказал: "У меня два пути - или обратно в тюрьму, или на тот свет", - сообщила женщина.

Соседи Долины также сообщили журналистам, что он часто выпивал и устраивал скандалы. Они слышали во время семейных ссор, что он угрожал взорвать жену, но не придавали значения этим угрозам.

Ранее во вторник начальник Генерального инспектората полиции Молдавии сообщал, что неоднократно судимый житель Кишинева 1968 года рождения случайно уронил гранату при попытке украсть из магазина десять пачек сигарет.

Взрыв произошел во вторник, в 11.08 местного времени (12.08 мск), у небольшого продовольственного магазина на углу улиц Армянская и Матеевича, напротив входа на Центральное кладбище Кишинева.

Теги: Кишинев
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