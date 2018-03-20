США поддержали ОБСЕ в оценке выборов президента в России

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - США присоединяются к оценке, которую ОБСЕ дала прошедшим в России выборам президента, заявила во вторник представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.

"Мы пристально следим за наблюдателями, следившими за ходом российских выборов... за наблюдателями ОБСЕ. Они выпустили предварительный доклад по выборам. И у нас нет причин не верить, что заключения наблюдателей были верными", - заявила Нойерт.

Нойерт отметила, что для США не стало "сюрпризом" переизбрание Владимира Путина на пост президента России.

Ранее Организация по бе­зо­пас­нос­ти и сот­руд­ни­чест­ву в Европе отчиталась о том, что выборы в РФ прошли "организованно и упорядоченно", похвалила работу ЦИК, но отметила ограничение основных свобод избирателей.