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Жертвами обстрелов в окрестностях Дамаска стали больше 40 мирных жителей

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Почти 40 человек погибли во вторник в результате ракетного удара боевиков по рынку в провинции Дамаск, заявил начальник российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии Юрий Евтушенко.

"В 18.15 боевиками из населенного пункта Айн-Терма был совершен ракетный удар по рынку Кашкуй района Джарамана провинции Дамаск. В результате атаки погибло 37 человек, еще 35 получили ранения различной степени тяжести", - сказал Евтушенко на брифинге.

"Также были совершены два минометных обстрела района Маззе провинции Дамаск. Погибло пять мирных жителей, двое ранены", - отметил генерал.

Он заявил, что Российский Центр по примирению враждующих сторон продолжает работу по мирному урегулированию конфликта и нормализации гуманитарной обстановки в Сирии.

"Обстановка в стране продолжает стабилизироваться, однако в ряде районов еще отмечаются отдельные нарушения режима прекращения боевых действий. Совместным российско-иранско-турецким Координационным центром в течение суток отмечены нарушения в провинциях Хама, Латакия, Дамаск и Деръа", - сказал Евтушенко.

Теги: Дамаск, Сирия
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