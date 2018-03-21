Трамп не послушал совета своих помощников насчет поздравления Путина

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп не прислушался к помощникам по нацбезопасности, которые советовали ему не поздравлять Владимира Путина с победой на президентских выборах, утверждает газета Washington Post.

Как пишет издание со ссылкой на знакомых с ситуацией американских высокопоставленных чиновников, во вторник перед телефонным разговором советники по нацбезопасности представили Трампу несколько написанных от руки материалов с пометками, где были обозначены основные темы. Подобную информацию принято предоставлять президенту перед всеми телефонными разговорами с иностранными лидерами, пояснили источники.

Они отметили, что на предоставленных для разговора с российским президентом информационных материалах большими буквами было написано "не поздравлять".

Газета сообщает, что Трамп также решил не прислушиваться к словам помощников, которые призвали его в ходе телефонного разговора обсудить отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.

Кроме того, неясно, читал ли Трамп пометки советников, пишет издание.

Пресс-служба Белого дома отказалась комментировать информацию о материалах, предоставленных Трампу.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил "Интерфаксу", что тема, связанная с "делом Скрипаля", не затрагивалась во время телефонного разговора президентов РФ и США. Позже данную информацию подтвердила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.