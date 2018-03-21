Двоих кубинцев будут судить за попытку переплыть с Чукотки на Аляску

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Уголовное дело в отношении двух граждан Республики Куба, обвиняемых в попытке незаконно пересечь государственную границу РФ, направлено в суд на Чукотке.

Их обвиняют в попытке незаконного пересечения государственной границы группой лиц, по предварительному сговору.

По версии следствия, в сентябре 2016 года обвиняемые, не имея виз, чтобы избежать пограничного контроля, собирались незаконно пересечь госграницу РФ и попасть с Чукотки на остров Крузенштерна (штат Аляска, США).

Для этого они приехали на Чукотку и предложили местному жителю за вознаграждение в 1 тыс. евро и $800 перевезти их на маломерном судне на территорию иностранного государства. Житель Чукотки сообщил об этом предложении пограничникам.

Отмечается, что все дальнейшие действия, предшествующие задержанию граждан Кубы, проходили под контролем оперативников.