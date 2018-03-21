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Двоих кубинцев будут судить за попытку переплыть с Чукотки на Аляску

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Уголовное дело в отношении двух граждан Республики Куба, обвиняемых в попытке незаконно пересечь государственную границу РФ, направлено в суд на Чукотке.

Их обвиняют в попытке незаконного пересечения государственной границы группой лиц, по предварительному сговору.

По версии следствия, в сентябре 2016 года обвиняемые, не имея виз, чтобы избежать пограничного контроля, собирались незаконно пересечь госграницу РФ и попасть с Чукотки на остров Крузенштерна (штат Аляска, США).

Для этого они приехали на Чукотку и предложили местному жителю за вознаграждение в 1 тыс. евро и $800 перевезти их на маломерном судне на территорию иностранного государства. Житель Чукотки сообщил об этом предложении пограничникам.

Отмечается, что все дальнейшие действия, предшествующие задержанию граждан Кубы, проходили под контролем оперативников.

Теги: Чукотка, Камчатка
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