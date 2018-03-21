Что случилось этой ночью: среда, 21 марта

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В США ругают Трампа за звонок Путину; выяснилось, что советники крупными буквами писали в заметках для президента "НЕ ПОЗДРАВЛЯТЬ" (с победой на выборах), а он, возможно, даже не читал их; Маккейн обвинил Трампа в оскорблении российских граждан; к тому же выяснилось, что американский лидер сообщил президенту РФ, что его беспокоит новейшее российское оружие.

- В Пентагоне признались, что США нечего противопоставить гиперзвуковому оружию, о котором рассказывал Путин в послании Федеральному собранию, и которое так же активно разрабатывает Китай.

- Гражданку России задержали в Афинах в связи с делом об убийстве мальтийской журналистки, писавшей о панамских офшорах. Женщина, которая была информатором погибшей, сама пришла в участок и заявила, что опасается за свою жизнь.

- Отец Александра Литвиненко заявил, что его сын был убит соратником Бориса Березовского Александром Гольдфарбом. По его словам, он узнал об этом еще в 2006 году. Хотя на протяжении нескольких лет после смерти сына Вальтер Литвиненко обвинял в произошедшем российские власти.