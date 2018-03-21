Лавров рассказал о тщетных попытках России выяснить у Лондона факты по "делу Скрипаля"

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - России до сих пор не удалось услышать от Великобритании изложение фактов по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время своего визита в Японию.

"Господин (министр иностранных дел Японии - ИФ) Таро Коно затронул тему происходящего сейчас в Великобритании с господином Скрипалем и его дочерью, он сказал, что важнее всего в этой истории разъяснение фактов, и мы с ним полностью, на 100% согласились", - заявил Лавров на пресс-конференции в Токио.

Он отметил, что рассказал японскому коллеге "о пока еще тщетных усилиях добиться разъяснений фактов от британских коллег".

Лавров выразил надежду на то, что японская сторона в своих дальнейших контактах с Великобританией постарается разъяснить "как минимум два факта: первый - где находится господин Скрипаль и его дочь, и второй - почему, как заявил официальный представитель Скотленд-ярда, расследование займет месяцы, а вердикт британское правительство уже вынесло, не дожидаясь судебных решений".

Министр добавил, что Великобритания отказывается отвечать Москве на эти вопросы и выразил надежду, что "у японских друзей получится всё-таки добыть ответы".

"Мы подтвердили, что Россия не только готова к сотрудничеству, но она настаивает на сотрудничестве в полном соответствии с положениями конвенции ОЗХО", - добавил Лавров. "Главное, чтобы на это же согласилась и британская сторона", - подчеркнул он.