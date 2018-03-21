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Глава компании Cambridge Analytica отстранен от должности

Ранее Александр Никс заявлял о готовности уйти в отставку на фоне скандала с данными пользователей Facebook

Глава компании Cambridge Analytica отстранен от должности
Глава британской аналитической компании Cambridge Analytica Александр Никс
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Глава британской аналитической компании Cambridge Analytica Александр Никс временно отстранен от должности из-за скандала вокруг возможного использования персональных данных пользователей Facebook для поддержки президента США Дональда Трампа во время предвыборной кампании, пишет The New York Times.

Решение было принято после того, как в эфире телеканала Channel 4 вышел фильм, в котором снятый на скрытую камеру Никс рассказывает, как его компания, прибегая к взяткам и услугам девушек, манипулировала политиками и влияла на ход выборов в других странах. Глава Cambridge Analytica также сообщил о неоднократных встречах с Трампом, а также о том, что основная заслуга в успехе Трампа на выборах принадлежит компании.

Ранее во вторник газета The Times сообщила о готовности Никса уйти в отставку ради спасения компании. "Если это поможет компании, такое решение будет правильным. На кону стоит будущее 150 молодых людей. Это очень печально", - сказал он в беседе с изданием.

Прежде руководство Cambridge Analytica открыто заявляло о владении сложной технологией, позволяющей оказывать влияние на избирателей на основе сбора персональных данных и составления "психографических портретов". В марте 2017 года Никс, имея ввиду Трампа, заявил, что из двух кандидатов в президенты США один пользуется описанной технологией, писала The New York Times.

Как стало известно в минувшие выходные, Cambridge Analytica хранила и анализировала данные более чем о 51 млн граждан, имеющих страницы в Facebook, в большинстве случаев - без их ведома и согласия. Есть подозрения, что эти данные могли быть использованы в ходе президентской кампании 2016 года в США. Кроме того, персональные данные все еще могут оставаться в распоряжении Cambridge Analytica.

Акции Facebook подешевели на 6,8% в понедельник и еще на 5,5% во вторник, капитализация компании за два дня сократилась более чем на $60 млрд.

Теги: Cambridge Analytica, Александр Никс, Facebook
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