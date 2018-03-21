В Восточной Гуте заработал третий гуманитарный коридор для сирийцев

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Третий гуманитарный коридор начал действовать в районе сирийской Восточной Гуты, говорится в распространенном телеканалом "Россия 24" (ВГТРК) сообщении российского Центрп по примирению враждующих сторон в Сирийской арабской республике.

Отмечается, что в освобожденные от террористов населенные пункты Сакба и Кафер-Батна доставлена гуманитарная помощь, туда возвращаются мирные жители.

До среды в Восточной Гуте действовали два гуманитарных коридора. Один из них проходит через населенный пункт Мухайям Аль-Вафедин, второй предназначен для выхода мирного населения из населенных пунктов Арбил, Хаззэ, Сакба. С конца февраля через них смогли покинуть подконтрольные боевикам территории более 80 тысяч человек.

Во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил на селекторном совещании, что в Восточной Гуте от террористов освобождено две трети территории, с начала российской военной операции в Сирии на освобожденные земли вернулось свыше 1 млн 300 тыс. беженцев.

"В настоящее время под руководством российского Центра по примирению враждующих сторон проводится уникальная и беспрецедентная по масштабам гуманитарная операция в Восточной Гуте. Освобождено более 65% территории Восточной Гуты", - сообщил Шойгу.