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Цукерберг в пятницу обсудит с подчиненными скандал с разглашением данных Facebook

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Facebook организовала 20 марта экстренную встречу с сотрудниками, чтобы обсудить скандал, разразившийся после того, как в пятницу 16 марта стало известно, что британская компания Cambridge Analytica сомнительным образом получила персональные данные более 50 млн пользователей соцсети и с их помощью оказывала поддержку предвыборной кампании президента США Дональда Трампа, пишет The Verge.

Однако, по данным The Daily Beast, основатель и глава Facebook Марк Цукерберг, а также главный операционный директор (COO) Шерил Сэндберг не присутствовали на мероприятии, его вел юрист Пол Гревал, который публиковал первые официальные заявления Facebook о сложившейся ситуации. Примечательно, что заявлений Цукерберга по этому вопросу пока не было.

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Часть изданий, включая Business Insider и The Verge, объясняют это напряженной работой топ-менеджеров над решением возникших у компании проблем. При этом, по данным ReCode, Цукерберг может встретиться с сотрудниками в ходе еженедельной сессии вопросов и ответов в эту пятницу 23 марта. Вполне вероятно, что его комментарии будут обнародованы и раньше.

Акции Facebook 19-20 марта подешевели примерно на 10%, капитализация компании, согласно данным FactSet, сократилась на $49 млрд. Некоторые инвесторы решили возместить убытки и во вторник подали групповой иск против Facebook в штате Калифорния, утверждая, что понесли финансовые потери из-за ложных или вводящих в заблуждение заявлений компании о взаимодействии с пользовательскими данными.

16 марта Facebook перекрыла доступ Cambridge Analytica и связанной с ней Strategic Communication Laboratories (SCL), а 19 марта объявила, что наняла компанию Stroz Friedberg для проведения судебно-бухгалтерской экспертизы. Однако вмешались британские регуляторы, которые хотят самостоятельно изучить материалы, и компаниям пришлось отказаться от этой мысли.

И Facebook, и Cambridge Analytica отрицали использование пользовательских данных в предвыборной кампании Трампа. Однако в распоряжении британского телеканала Channel 4 оказалась запись разговора гендиректора Cambridge Analytica Александра Никса, в котором он, в частности, заявил, что "вся стратегия (кампании - ИФ) строилась на наших данных". Кроме того, CEO делился воспоминаниями о том, как его компания прибегала к взяткам и услугам проституток, чтобы манипулировать политиками. Cambridge Analytica во вторник временно отстранила А.Никса от работы.

Власти США, Евросоюза и британский парламент потребовали от Facebook объяснений в связи с доступом Cambridge Analytica к данным пользователей. Британские парламентарии и американские конгрессмены пригласили Цукерберга принять участия в слушаниях лично.

В США штаты Нью-Йорк и Массачусетс открыто затребовали у Facebook информацию о Cambridge Analytica, а Федеральная торговая комиссия (FTC), по данным информированных источников, начала расследование в связи с возможными нарушениями.

Один из создателей мессенджера WhatsApp Брайан Эктон в Twitter призвал всех пользователей удалить Facebook, соответствующий хэштег #deletefacebook вышел в тренды. Facebook приобрела WhatsApp в 2014 году.

Теги: Facebook, Марк Цукерберг, Cambridge Analytica, США
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