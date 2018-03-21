Террорист-смертник устроил теракт в Кабуле в толпе празднующих Навруз

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Террорист-смертник подорвал себя в толпе празднующих Навруз вблизи государственного университета в Кабуле, сообщают в среду местные СМИ.

По их данным, в результате теракта имеются убитые и раненые.

Место взрыва блокировано силовыми структурами. Кареты "скорой помощи" вывозят из зоны теракта пострадавших.

Очевидцы говорят о десятках раненых и убитых, отмечают СМИ.

Между тем в Минздраве Афганистана телеканалу 1TV пока подтвердили гибель троих и ранение девяти человек. По их утверждению, все жертвы - мирные граждане.

Ни одна из действующих в стране террористических организаций пока не взяла ответственность за нападение.

Навруз - у иранских и тюркских народов наступление Нового года по солнечному календарю. По мнению радикальных мусульман, этот праздник противоречит нормам ислама.