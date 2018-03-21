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Савченко обжаловала решение Рады об исключении ее из комитета по нацбезопасности

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Народный депутат Надежда Савченко пытается через суд обжаловать решение Верховной рады Украины об исключении ее из состава парламентского комитета по национальной безопасности и обороне.

"Сегодня я подала административный иск в Верховный суд Украины о признании незаконным и отмене постановления Верховной рады относительно исключения меня из членов комитета по национальной безопасности и обороне", - написала она в фейсбуке в среду.

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Савченко считает, что постановление является незаконным и подлежит отмене, "поскольку основания, определенные действующим законодательством, для принятия такого решения отсутствуют".

"Невозможно исключить члена комитета из комитета. В законодательстве Украины есть только механизмы отзыва председателя комитета, заместителя председателя и секретаря комитета", - указала она.

Как сообщалось, 15 марта Рада исключила Савченко из состава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

В пояснительной записке к документу авторы указали на то, что Савченко встречалась с "главарями так называемых ДНР/ЛНР", а то, что депутат участвует в заседаниях комитета, где рассматривают информацию, которая относится к государственной тайне.

Теги: Украина, Надежда Савченко, Верховная рада
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