Группировка "Боко Харам" освободила из плена более 100 школьниц

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Власти Нигерии в среду заявили, что в городе Дапчи освобождены более 100 школьниц, попавших около месяца назад в плен к террористической группировке "Боко Харам" (запрещена в РФ). Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на помощника президента Нигерии Мохаммаду Бухари.

По словам помощника, "точное число освобожденных уточнят после того, как удастся подтвердить их личности".

AP отмечает, что девочек - в несколько этапов - отпустили сами боевики "Боко Харам" в центре Дапчи. При этом боевики предупредили, чтобы девочек больше никогда не отдавали учиться в школы.

Власти уточняют, что выкуп за девочек не выплачивался.

Всего 110 школьниц попали в плен к "Боко Харам" в феврале 2018 года.

Боевики группировки за последние годы неоднократно нападали на школы и похищали детей.