Главные новости
В РоссииГубернатор Подмосковья заявил о намерении "отправить" детей из ВолоколамскаВ РоссииВ МИД РФ ответили Джонсону на сравнение ЧМ в России с ОИ в Третьем РейхеВ РоссииКомиссия Госдумы по этике не усмотрела нарушения Слуцким поведенческих норм
В мире

Белый дом назвал незаконной утечку информации о советах Трампу не поздравлять Путина

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Утечка в СМИ информации о том, что советники президента США Дональда Трампа не рекомендовали ему поздравлять президента России Владимира Путина, вероятно, следует рассматривать как противозаконное действие, приводит в среду агентство Associated Press слова представителя Белого дома.

По его словам, раскрывать информацию о проводимых для президента брифингах является нарушением, наказанием за которое может быть увольнение.

"Если эта история достоверна, это означает, что кто-то обнародовал бумаги с брифинга Трампа. Раскрытие такой информации является нарушением, за которое грозит увольнение. Вероятно, такая утечка - это нарушение закона", - говорится в заявлении Белого дома.

Агентство отмечает, что неясно, прочитал ли Трамп заметки, подготовленные его сотрудниками, занимающимися вопросами национальной безопасности, перед тем, как позвонить Путину.

AP уточняет также, что до телефонного разговора с Путиным Трамп разговаривал со своим советником по нацбезопасности Гербертом Макмастером.

Ранее сообщалось, что Трамп разозлился из-за утечки информации о том, что его советники рекомендовали ему не поздравлять Путина с переизбранием на пост президента.

По данным канала CNN, Трамп пытался выяснить, кто именно раскрыл эту информацию с учетом того, что доступ к соответствующим документам имел лишь очень ограниченный круг сотрудников администрации.

Глава администрации Джон Келли также недоволен произошедшей утечкой, отмечает телеканал, он намерен поднять вопрос об этом в среду, сейчас его помощники пытаются выяснить, кто стоит за передачей информации журналистам.

По данным газеты The Washington Post, во вторник перед телефонным разговором с Путиным советники, курирующие вопросы нацбезопасности, представили Трампу несколько написанных от руки материалов с пометками, где были обозначены основные темы. Они отметили, что на предоставленных для разговора с российским президентом информационных материалах большими буквами было написано "не поздравлять".

Во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что Трамп поздравил Путина с победой на президентских выборах. Также о поздравлениях Трампа сообщал Белый дом.

Теги: США, РФ
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Очередная экспедиция отправилась к МКС с БайконураОчередная экспедиция отправилась к МКС с Байконура
В составе экипажа корабля "Союз МС-08" - космонавт "Роскосмоса" Олег Артемьев, астронавты НАСА Эндрю Фойстел и Ричард АрнольдПодробнее
 Глава компании Cambridge Analytica отстранен от должностиГлава компании Cambridge Analytica отстранен от должности
Ранее Александр Никс заявлял о готовности уйти в отставку на фоне скандала с данными пользователей FacebookПодробнее
 Израиль рассказал об ударе по сирийскому ядерному реактору в 2007 годуИзраиль рассказал об ударе по сирийскому ядерному реактору в 2007 году
Минобороны отметило, что с уничтожением строившегося в провинции Дейр-эз-Зор объекта "была устранена атомная угроза Израилю и всему региону"Подробнее
 Трамп не послушал совета своих помощников насчет поздравления ПутинаТрамп не послушал совета своих помощников насчет поздравления Путина
Неясно, читал ли президент США подготовленные для него заметкиПодробнее
Россиянку задержали в Греции в связи с делом об убийстве журналистки на МальтеРоссиянку задержали в Греции в связи с делом об убийстве журналистки на Мальте
Женщина была информатором погибшей в октябре Дафне Галиции, которая писала о панамских офшорахПодробнее
 Трамп заявил о готовности встретиться с ПутинымТрамп заявил о готовности встретиться с Путиным
Американский лидер хочет обсудить КНДР и "гонку вооружений"Подробнее
 Автобусы с дипломатами покинули посольство РФ в ЛондонеАвтобусы с дипломатами покинули посольство РФ в Лондоне
Сотрудники посольства провожали высылаемых из страны коллегПодробнее
 Николя Саркози задержан по делу о финансировании его избирательной кампанииНиколя Саркози задержан по делу о финансировании его избирательной кампании
Бывший французский президент взят под стражуПодробнее
 США и Южная Корея возобновят учения 1 апреляСША и Южная Корея возобновят учения 1 апреля
Две страны проводят учения каждый годПодробнее
 Военные самолеты стран Запада провели разведку у границ РоссииВоенные самолеты стран Запада провели разведку у границ России
Широкомасштабная разведка прошла со стороны Балтийского моряПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 21 марта6 фото
21 марта
Фотохроника 21 марта
Отравление в Волоколамске5 фото
21 марта
Отравление в Волоколамске
Лучшие фото недели10 фото
16 марта
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииГубернатор Подмосковья заявил о намерении "отправить" детей из ВолоколамскаВ РоссииВ МИД РФ ответили Джонсону на сравнение ЧМ в России с ОИ в Третьем РейхеВ РоссииКомиссия Госдумы по этике не усмотрела нарушения Слуцким поведенческих нормМоскваВыброс газа на полигоне "Ядрово". ОбобщениеЭкономика"Газпром" обжалует в международном суде штраф Антимонопольного комитета УкраиныЭкономикаКиев вышел из программы экономического сотрудничества с Россией

Суд в Москве отказался удовлетворить иск автора песни Helwa ya Baladi к Киркорову

Что произошло за день: среда, 21 марта

Отравление детей в Волоколамске и решение думского комитета по делу Слуцкого Подробнее

Очередная экспедиция отправилась к МКС с Байконура

Очередная экспедиция отправилась к МКС с БайконураВ составе экипажа корабля "Союз МС-08" - космонавт "Роскосмоса" Олег Артемьев, астронавты НАСА Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд Подробнее

Минкультуры не нашло оснований для возврата картины Брюллова коллекционерам Певзнерам

В МИД РФ ответили Джонсону на сравнение ЧМ в России с ОИ в Третьем Рейхе

В МИД РФ ответили Джонсону на сравнение ЧМ в России с ОИ в Третьем РейхеПо словам Марии Захаровой, страшно вспоминать, что Борис Джонсон является представителем политического руководства ядерной державы Подробнее

АСВ выкупит допэмиссию Промсвязьбанка на 113,4 млрд рублей

РФ договорилась с ОАЭ о строительстве на Байконуре ракетно-космического комплекса

РБК отзовет думских журналистов после решения комиссии в отношении Слуцкого

Источник назвал недостаточно яркую сигнализацию одним из факторов крушения Ан-148

Посол РФ в Лондоне рассказал об ультиматуме британского МИД

Госдеп США назвал неправдоподобными пояснения МИД РФ по "делу Скрипаля"

"Трактор" обыграл "Салават Юлаев" и сравнял счет в полуфинальной серии

UBS оштрафовали в Нью-Йорке на $230 млн за нарушения с ипотечным облигациями

Число пострадавших в аварии с автобусом в Томской области возросло до 23

Фотохроника 21 марта

Фотохроника 21 марта6 фото

Белый дом назвал незаконной утечку информации о советах Трампу не поздравлять Путина

АСВ оценило объем выплат вкладчикам ОФК банка в 7,9 млрд рублей

Джонсон раскритиковал выборы президента РФ

Загитова стала второй в короткой программе на ЧМ по фигурному катанию

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru