Белый дом назвал незаконной утечку информации о советах Трампу не поздравлять Путина

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Утечка в СМИ информации о том, что советники президента США Дональда Трампа не рекомендовали ему поздравлять президента России Владимира Путина, вероятно, следует рассматривать как противозаконное действие, приводит в среду агентство Associated Press слова представителя Белого дома.

По его словам, раскрывать информацию о проводимых для президента брифингах является нарушением, наказанием за которое может быть увольнение.

"Если эта история достоверна, это означает, что кто-то обнародовал бумаги с брифинга Трампа. Раскрытие такой информации является нарушением, за которое грозит увольнение. Вероятно, такая утечка - это нарушение закона", - говорится в заявлении Белого дома.

Агентство отмечает, что неясно, прочитал ли Трамп заметки, подготовленные его сотрудниками, занимающимися вопросами национальной безопасности, перед тем, как позвонить Путину.

AP уточняет также, что до телефонного разговора с Путиным Трамп разговаривал со своим советником по нацбезопасности Гербертом Макмастером.

Ранее сообщалось, что Трамп разозлился из-за утечки информации о том, что его советники рекомендовали ему не поздравлять Путина с переизбранием на пост президента.

По данным канала CNN, Трамп пытался выяснить, кто именно раскрыл эту информацию с учетом того, что доступ к соответствующим документам имел лишь очень ограниченный круг сотрудников администрации.

Глава администрации Джон Келли также недоволен произошедшей утечкой, отмечает телеканал, он намерен поднять вопрос об этом в среду, сейчас его помощники пытаются выяснить, кто стоит за передачей информации журналистам.

По данным газеты The Washington Post, во вторник перед телефонным разговором с Путиным советники, курирующие вопросы нацбезопасности, представили Трампу несколько написанных от руки материалов с пометками, где были обозначены основные темы. Они отметили, что на предоставленных для разговора с российским президентом информационных материалах большими буквами было написано "не поздравлять".

Во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что Трамп поздравил Путина с победой на президентских выборах. Также о поздравлениях Трампа сообщал Белый дом.