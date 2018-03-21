Госдеп США назвал неправдоподобными пояснения МИД РФ по "делу Скрипаля"

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В Госдепартаменте США считают неправдоподобными российские пояснения по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

"США и Великобритания были правы в том, что не отправили своих послов на брифинг в МИД России, чтобы слушать там дикие обвинения и неправдоподобные объяснения", - написала в твиттере в среду представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.

"Попытки отрицать ответственность идут по знакомому сценарию: Крым, рейс MH17, Донбасс, Литвиненко, допинг и так далее", - отметила Нойерт.

Ранее сообщалось, что директор департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков в ходе брифинга в среду заявил, что британские власти либо не способны обеспечить безопасность граждан, либо сами прямо или косвенно срежиссировали нападение на гражданку РФ Юлию Скрипаль.

По словам Ермакова, британские власти начинают нервничать, поскольку им нечего ответить на поступающие из России запросы по "делу Скрипаля". Он отметил, что ни одна из версий Великобритании по "делу Скрипаля" не выдерживает никакой критики, обвинения в адрес РФ истеричны и бездоказательны.

"От британских коллег прозвучала версия, что в рассматриваемом случае у них были применены боевые отравляющие вещества. Сразу возникает вопрос, а эти британские глашатаи представляют, что такое боевое отравляющее вещество?" - заявил Ермаков.

Он добавил: "Ведь любой уважающий себя эксперт вам скажет, что реальное применение боевого отравляющего вещества неминуемо ведет к многочисленным жертвам прямо на месте их применения. Ведь, по поступающим из Лондона репликам, сюжетам, мы видим, что в Солсбери совсем другая картина".

Также он подчеркнул, что требования британской стороны объяснений от России по "делу Скрипаля" в условиях, когда сам Лондон не предоставляет никакой информации, абсурдно.

Кроме того, Ермаков заявил, что Москва никого не обвиняет в отравлении Скрипаля и его дочери Юлии. "Хочу подчеркнуть: Россия никого ни в чем не обвиняет. Просьба не передергивать в столицах то, что мы реально говорим", - сказал он.

"Дело Скрипаля"

4 марта в британском городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", якобы разработанным в России.

Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Москву и объявила о мерах, которые в связи с этим приняты против РФ, в частности, о высылке 23 российских дипломатов. Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.