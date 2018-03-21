Суд в Москве отказался удовлетворить иск автора песни Helwa ya Baladi к Киркорову

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Савеловский суд Москвы отказался удовлетворить иск Кассаба Самира Жильберта Синуэ, автора песни Helwa ya Baladi ("Моя прекрасная родина"), написанной им для звезды французской эстрады Далиды, к российскому певцу Филиппу Киркорову о нарушении последним авторских прав.

"Суд отказался удовлетворить наши исковые требования", - сообщил "Интерфаксу" представитель истца, адвокат Игорь Трунов в среду.

По его словам, решение суда будет обжаловано.

Синуэ просил запретить Киркорову публичное исполнение песни "Шелковая нить", а также обязать ответчиков уничтожить контрафактные диски. Кроме того, французский автор требовал от каждого из трех ответчиков по 5 млн рублей за нарушение авторского права, а также солидарного взыскания с них 360 тысяч рублей в качестве компенсации расходов на госпошлину и оказание юридической помощи.

Ответчиками по иску, кроме Киркорова, выступали ООО "Филип Киркоров Продакшн" и ООО "Первое музыкальное издательство". В качестве третьего лица к делу было привлечено Российское авторское общество (РАО).

Как отмечается в исковом заявлении, "песня "Шёлковая нить", является по отношению к песне Helwa ya Baladi, как к оригиналу, производным от неё произведением, и с точки зрения авторского права является незаконной переработкой, поскольку автор произведения (правообладатель) права на переработку произведения никому не передавал".

По мнению истца, Киркоров самовольно изменил текст песни, без получения на то какого-либо разрешения от правообладателей.

Синуэ также указывает, что в мае 2016 год его внимание привлек громкий конфликт друга, лидера группы Space Дидье Маруани с Киркоровым. По его словам, он более подробно ознакомился с творчеством российского артиста и в феврале 2017 года выявил факт нарушения его авторского права.