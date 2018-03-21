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Непогода в США привела к отмене почти 3,7 тыс. авиарейсов

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Снегопад, обрушившийся на северо-восток США, вызвал отмены практически 3,7 тыс. авиаперелетов и задержки в выполнении более 6 тыс. рейсов аэропортами страны, сообщают в среду американские СМИ.

По данным портала FlightAware, из-за снегопада отменены не менее 3688 рейсов. Кроме того, более 6,2 тыс. рейсов будут задержаны или перенесены.

Сильнее всего непогода нарушила деятельность аэропортов Ньюарк Либерти в штате Нью-Джерси и Ла-Гуардиа в Нью-Йорке. Практически половину рейсов отменили аэропорт имени Джона Кеннеди и аэропорт в Филадельфии.

Предупреждения о зимнем шторме были выпущены для восточного побережья страны: от штата Массачусетс до столицы Вашингтона.

Метеорологи предупредили об обильном влажном снегопаде, сильном ветре и возможном подтоплении прибрежных зон. Ожидается, что в некоторых частях регионов выпадет до 45 см снега.

Все городские школы в Нью-Йорке и окрестностях в среду будут закрыты. В штате Нью-Джерси объявлена чрезвычайная ситуация.

Теги: США
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