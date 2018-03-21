Трамп оправдался за поздравление Путина

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Американский президент Дональд Трамп заявил в среду, что правильно поступил, поздравив Владимира Путина с переизбранием на пост президента России.

"Я позвонил президенту России Путину поздравить его с его победой на выборах (раньше Обама ему тоже звонил). Фейковые медиа сошли с ума, потому что они хотели, чтобы я его критиковал. Они неправы! Ладить с Россией и другими - это хорошо, а не плохо", - написал он на странице в твиттере.

Накануне президент США поздравил Путина с победой на президентских выборах.

Многие американские политики и СМИ подвергли критике такой шаг американского президента.

Ранее сообщалось, что Трамп разозлился из-за утечки информации о том, что его советники рекомендовали ему не поздравлять Путина с переизбранием на пост президента.

По данным канала CNN, Трамп пытался выяснить, кто именно раскрыл эту информацию с учетом того, что доступ к соответствующим документам имел лишь очень ограниченный круг сотрудников администрации.

Глава администрации Джон Келли также недоволен произошедшей утечкой, отмечает телеканал, он намерен поднять вопрос об этом в среду, сейчас его помощники пытаются выяснить, кто стоит за передачей информации журналистам.

По данным газеты The Washington Post, во вторник перед телефонным разговором с Путиным советники, курирующие вопросы нацбезопасности, представили Трампу несколько написанных от руки материалов с пометками, где были обозначены основные темы. Они отметили, что на предоставленных для разговора с российским президентом информационных материалах большими буквами было написано "не поздравлять".

Во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что Трамп поздравил Путина с победой на президентских выборах. Также о поздравлениях Трампа сообщал Белый дом.