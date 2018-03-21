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Во Франции завершился срок содержания под стражей экс-президента Сакрози

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Срок содержания под стражей бывшего президента Франции Николя Саркози завершился в среду вечером, сообщают парижские СМИ.

Теперь судебные следователи решают вопрос о том, следует ли предъявлять ему обвинение в нарушениях при финансировании предвыборной кампании.

Ранее сообщалось, что Саркози в среду утром вернулся в полицейский участок для продолжения допроса в рамках расследования о незаконном финансировании ливийской стороной его избирательной кампании перед президентскими выборами 2007 года.

Накануне экс-президент был помещен под стражу, однако, по информации телеканала, поздно вечером во вторник его под конвоем отпустили на ночь домой.

Допрос Николя Саркози проходил в офисе подразделения полиции, специализирующегося на борьбе с коррупцией и финансовыми и налоговыми преступлениями в Нантере.

Предварительное расследование в отношении экс-президента Франции, подозреваемого в незаконном финансировании предвыборной кампании, начато парижской прокуратурой весной 2013 года. Однако Саркози по этому делу допрашивают впервые.

Следствие основывается на нескольких обвинениях, в том числе по статьям "коррупция", "подделка документов" и "отмывание средств".

Теги: Франция, Николя Саркози
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