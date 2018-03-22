СМИ узнали о попытках Лондона убедить союзников в Европе выслать российских дипломатов

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Британские спецслужбы делятся со своими коллегами из европейских стран-союзников данными по "делу Скрипаля", а власти Великобритании пытаются убедить партнеров в необходимости жестких мер в отношении России, сообщило агентство Bloomberg со ссылками на собственные источники.

По данным агентства, британский премьер Тереза Мэй в четверг на саммите ЕС "хочет добиться, чтобы другие страны последовали ее примеру, осудили Россию и приняли меры против агентов Кремля".

"Мэй в четверг на саммите ЕС в ходе ужина с партнерами выступит с жестким предупреждением, что правительство Владимира Путина представляет угрозу всей Европе", - цитирует Bloomberg заявление британского чиновника журналистам.

Она скажет лидерам европейских стран, что "вызовы со стороны России будут продолжаться годами" и будет добиваться действий со стороны партнеров в знак солидарности с Великобританией.

Агентство указывает: "Британские официальные представители заявляют миру - включая страны ЕС - что они должны продемонстрировать России, что первое со времен Второй мировой войны применение в Европе отравляющего вещества не останется безнаказанным. Одной из мер, которую Великобритания обсуждает со своими союзниками, является массовая высылка российских дипломатов из западных стран".

Как сообщалось, двухдневный саммит ЕС, открывающийся в четверг в Брюсселе, охватит широкий круг вопросов политического и экономического характера, включая "дело Скрипаля".

Председатель Европейского совета Дональд Туск в письме-приглашении на саммит главам государств и правительств стран ЕС отметил: "На фоне атаки в Солсбери мы должны не только выразить нашу полную солидарность с Великобританией, но также сделать практические выводы, так как этот инцидент бросает вызов нашей общей безопасности".

Он отметил, что на рабочем ужине в четверг лидеры ЕС обсудят выводы по инциденту с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании. "В конце ужина мы примем заключения по атаке в Солсбери", - написал Туск.

"Мне известно, что вокруг этой темы спекулируют, но на данный момент никто не говорит о санкциях", - заявил источник из числа официальных представителей журналистам.

По его словам, внимание сейчас, прежде всего, сосредоточено на том, чтобы определить, "кто стоит за этой атакой".