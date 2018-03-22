Что случилось этой ночью: четверг, 22 марта

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент США Дональд Трамп ответил на критику американских СМИ и политиков, упрекавших его в том, что он поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента РФ. "Ладить с Россией и другими - это хорошо, а не плохо", — заявил Трамп.

- Суд предъявил экс-президенту страны Николя Саркози обвинения в нарушениях, связанных с финансированием его предвыборной кампании. Речь идет об обвинениях в "пассивной коррупции, незаконном финансировании предвыборной кампании, сокрытии ливийских госсредств".

- Президент Перу Пабло Кучински объявил об уходе в отставку. Заявление прозвучало на фоне грозящего главе государства импичмента и критики со стороны бывших сторонников.

- Правительство Подмосковья направит в Волоколамский район бригаду врачей до разрешения ситуации с полигоном "Ядрово". В центре Волоколамска установят табло, на котором будет отражаться анализ воздуха.

- Газета "Коммерсантъ" и телеканал "Дождь" выразили несогласие с комиссией по этике Госдумы, которая объявила, что не нашла нарушений в поведении главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого, обвиненного журналистками в домогательствах. "Коммерсантъ" заявил о прекращении работы со Слуцким и комиссией, "Дождь" приостановил работу со всей Госдумой.