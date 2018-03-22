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Ученые не обнаружили следов ДНК современных людей в генах поздних неандертальцев

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Ученые из восьми стран проанализировали геномы пяти неандертальцев, живших в Европе 39–47 тысяч лет назад, и не нашли следов ДНК сапиенсов в геноме неандертальцев, сообщает N+1 со ссылкой на журнал Nature.

Исследователи выяснили, что европейская популяция отделилась от общего предка около 150 тысяч лет назад. Незадолго до конца своей истории неандертальцы мигрировали либо из Западной Европы на Кавказ, либо наоборот.

Анализ первых неандертальских геномов, которые удалось отсеквенировать, показал, что неандертальцы скрещивались с людьми современного типа около 50-60 тысяч лет назад. По-видимому, это происходило на Ближнем Востоке, вскоре после того, как сапиенсы вышли из Африки. В результате, в ДНК у всех неафриканских популяций современных людей есть от одного до четырех процентов неандертальских генов. Позднее исследователи определили последовательность генома сапиенса, жившего на территории Румынии 39-42 тысячи лет назад, и обнаружили у него 6-9 процентов неандертальских генов; а от ближайшего неандертальского предка его отделяло от четырех до шести поколений. Стало понятно, что скрещивание людей современного типа и неандертальцев происходило не один раз. Однако, что в это время происходило с самими неандертальцами, жившими в Европе и Азии, было практически неизвестно.

Исследователи под руководством Сванте Пэабо и Джанет Келсо из Института эволюционной антропологии общества Макса Планка решили восполнить пробел и проследить генетическую историю так называемых поздних неандертальцев, живших за несколько тысяч лет до вымирания вида.

Ученые отсеквенировали геномы пяти неандертальцев, которые жили в Европе 39–47 тысяч лет назад. Их останки были найдены в Бельгии, Франции, Хорватии и России (на Кавказе). Полученные последовательности генетики сравнили с уже известными геномами неандертальцев и современных людей из разных популяций, а также с геномом денисовской девочки, и построили филогенетические деревья для митохондриальной (передается по материнской линии) и ядерной ДНК и отдельно для последовательности ДНК Y-хромосомы (передается по отцовской линии)

Оказалось, что европейские неандертальцы отделились от общего с другими популяциями предка, жившего на Алтае, около 150 тысяч лет назад. Также ученые выяснили, что люди скрещивались на Ближнем Востоке с неандертальцами, которые разделились с европейскими неандертальцами около 70 тысяч лет назад. Выяснилось, что генетическое сходство между неандертальцами можно предсказать по тому, где они жили. Как и современные люди, близкородственные неандертальцы тоже населяли соседние регионы. С другой стороны, оказалось, что в конце своей истории неандертальцы из Западной Европы мигрировали на Кавказ или наоборот. Интересно, что несмотря на то, что четверо из исследованных неандертальцев жили в то время, когда в Европе уже появились сапиенсы, исследователи не обнаружили следов их ДНК в геноме неандертальцев. Возможно, это указывало на то, что поток генов (перенос вариантов генов из одной популяции в другую) больше повлиял на геном людей современного типа (например, некоторые потомки неандертальцев и людей были стерильны).

Недавно было опубликовано исследование геномов жителей Евразии и Океании, по результатам которого оказалось, что древние жители Восточной Азии дважды скрещивались с денисовскими людьми.

Теги: N+1
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