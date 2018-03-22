Комитет Рады признал законным представление генпрокурора на арест Савченко

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Регламентный комитет Верховной рады счел законными, достаточными и обоснованными представления генерального прокурора о даче согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата парламенты Надежды Савченко.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", такое решение комитет принял на заседании в четверг утром и передал в сессионный зал парламента для рассмотрения по сути, после чего представления на лишение неприкосновенности могут быть внесены на рассмотрение народных депутатов в сессионном зале.

15 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подал в Раду представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Надежды Савченко.

Он заявил, что у следствия есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала, лично вербовала, лично отдавала указания, как провести террористический акт в Верховной раде.

20 марта народный депутат фракции "Народный фронт" Антон Геращенко обнародовал в своем фейсбуке скан-копии двух текстов постановлений Генеральной прокуратуры Украины: о предоставлении согласия на привлечение Надежды Савченко к уголовной ответственности народного и о предоставлении согласия на ее задержание.

Согласно обнародованным документам, досудебное расследование установило, что Савченко в период с ноября 2017 года по настоящее время совершила ряд тяжких и особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности и против общественной безопасности.

В представлении отмечено, что Савченко при неустановленных обстоятельствах познакомилась с руководителем Всеукраинской общественной организации "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном, который был знаком с руководством самопровозглашенной Донецкой народной республики, в частности, с Александром Захарченко и Александром Тимофеевым.

"Будучи радикально настроенной личностью, недовольной социально-экономическим положением в Украине и действиями руководителей центральных органов государственной власти, имея явное неуважение к президенту Украины, к Верховной раде и правительству Украины, разделяя взгляды руководителей ДНР относительно насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти в Украине,.. в неустановленное время, но не позднее 20.11.2017, в неустановленном месте Савченко Н.В. вступила в сговор с Рубаном В.В., Захарченко А.В., Тимофеевым А.Ю. и другими неустановленными лицами... о совершении действий, направленных на насильственное свержение конституционного строя и захват государственной власти в Украине", - говорится в документе.

В представлении отмечается, что соучастники решили реализовать свой замысел путем совершения теракта и посягательства на жизнь государственных и общественных деятелей, для чего составили поэтапный план действий.

"Во время нахождения президента Украины, народных депутатов, премьер-министра, членов Кабинета министров, государственных и общественных деятелей на заседании Верховной рады, с использованием минометов, гранатометов и огнестрельного оружия осуществить обстрел зданий в "правительственном квартале" Киева (...). Одновременно с этим, с использованием гранат осуществить взрывы внутри здания Верховной рады, а с использованием огнестрельного оружия и взрывных устройств убить вышеуказанных государственных деятелей, которые будут присутствовать на заседании Верховной рады, а также осуществить убийство сотрудников правоохранительных органов, которые будут совершать действия по прекращению террористического акта", - говорится в представлении.

Кроме того, по данным правоохранительных органов, злоумышленники планировали в ночное время осуществить вооруженный захват здания парламента, "чем воспрепятствовать деятельности Верховной рады".

"В то же время с использованием минометов, гранатометов, огнестрельного оружия и взрывных устройств осуществить вооруженные нападения на жилье и транспортные средства государственных деятелей и руководителей политических партий, в частности: Петра Порошенко, Арсена Авакова, Александра Турчинова и других с целью противоправного лишения их жизни", - отмечается в представлении.