Киевские полицейские задержали в метро мужчину со взрывчаткой

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Полиция метрополитена Киева обнаружила на станции пассажира, который вез в рюкзаке тротиловую шашку, пластид, запалы и детонаторы, сообщает отдел коммуникации главка полиции города.

"Сегодня около 6.00 на станции метро "Житомирская" сотрудники полиции метрополитена задержали мужчину, который направлялся в центр города. Внимание правоохранителей привлек рюкзак пассажира, при осмотре которого и обнаружили тротиловую шашку весом около ста граммов, сто граммов пластида, запалы УЗРГМ (универсальный запал для ручных гранат - ИФ) и детонаторы. Для документирования события на место вызвали следственно-оперативную группу", - говорится в обнародованном пресс-службой полиции в четверг сообщении.

Как рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, задержанный - уроженец Волынской области 1990 года рождения, который в последнее время проживал в столице. Изъятую взрывчатку направили на экспертизу, а с мужчиной сейчас работают сотрудники Службы безопасности.

"Изъятого достаточно, чтобы уничтожить, например, троллейбус, вагон метро или несколько автомобилей", - подчеркнул Крищенко.