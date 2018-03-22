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Полиция обнародовала видеозапись ДТП с беспилотным автомобилем Uber

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Полиция города Темпе штата Аризона обнародовала в своем твиттере видеозапись аварии с участием беспилотного автомобиля Uber, в которой погиб пешеход.

Ранее глава городской полиции Сильвия Моир заявила, что, вероятно, автомобиль не виноват в произошедшем, поскольку женщина переходила дорогу в неположенном месте, в ста метрах от пешеходного перехода. Таким образом ни у машины, ни у водителя-испытателя не было возможности и времени среагировать и предотвратить ДТП. Однако, в полиции не исключили, что вина водителя, находившегося за рулем все же может быть обнаружена в процессе расследования.

Как ранее сообщалось, 19 марта один из тестируемых беспилотных автомобилей сбил человека в городе Темпе, будучи в автономном режиме, на водительском сиденье при этом находился водитель-испытатель.

Позже выяснилось, что 49-летняя Элейн Херцберг шла по разделительной полосе дороги и толкала груженный пакетами велосипед. Затем она перешла дорогу в неположенном месте и свернула на проезжую часть, где в нее врезался автомобиль Uber. Женщина без сознания была доставлена в больницу, но спустя время скончалась от полученных травм.

Uber после случившегося сразу приостановил испытания беспилотных автомобилей в Темпе, Сан-Франциско, Торонто и Питтсбурге.

На следующий день полиция Темпе заявила, что проанализировав запись с видеорегистратора автомобиля, пришла к предварительному выводу, что машине и водителю было трудно среагировать на ситуацию. В сообщении газеты San Francisco Chronicle ранее сообщалось, что Volvo двигалась в зоне ограничения скорости в 35 миль/ч со скоростью в 38 миль/ч (61 км/ч), и в момент аварии автомобиль не попытался затормозить.

В твиттере полиции теперь опубликован видеоролик с записями с двух камер видеорегистратора, направленных на дорогу и в салон автомобиля.

В первой половине ролика видно, что женщина пересекала дорогу в темное время суток. Заметно ее стало в свете фар лишь примерно за полторы секунды до наезда. Во второй части видео записано поведение водителя-испытателя, который находился на водительском сиденье, он должен был контролировать действия автомобиля. При этом видно, что водитель переводил взгляд с дороги куда-то вниз, возможно, на смартфон и взглянул на дорогу за секунду до аварии.

Теги: США, Uber
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