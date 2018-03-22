Заявления Трампа о возможной встрече с Путиным удивили Белый дом

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Высокопоставленные советники президента США Дональда Трампа не ожидали от него заявлений о возможной скорой встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает The Washington Post со ссылкой на неназванных сотрудников администрации США.

По их словам, они не получали инструкций о подготовке к подобному мероприятию среди прочих указаний перед телефонным звонком Трампа и Путина.

По словам представителей американской администрации, у них даже нет информации о том, что Трамп и Путин будут находиться одновременно в одной стране до ноября, когда как ожидается, оба лидера посетят саммит G20 в Аргентине.

Также один из сотрудников на условиях анонимности заявил, что в рекомендациях Трампу для разговора с Путиным не было не только упоминаний о встрече, но и советов поздравить российского лидера с избранием на новый срок.

The Washington Post отмечает, что неожиданные заявления Трампа в адрес иностранных лидеров не являются чем-то необычным.

Трамп в ходе выступления в Вашингтоне заявил о возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным в "не слишком отдаленном будущем". Однако позднее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс уточнила, что конкретных планов по времени и месту встречи двух лидеров пока нет.

Ранее The Washington Post писала, что перед телефонным разговором с Путиным советники, курирующие вопросы нацбезопасности, представили Трампу несколько написанных от руки материалов с пометками, где были обозначены основные темы. Они отметили, что на предоставленных для разговора с российским президентом информационных материалах большими буквами было написано "не поздравлять". Эти замечания американский лидер проигнорировал.