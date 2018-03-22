В РАН заявили о росте производства героина в Афганистане за три года почти в 3 раза

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Эксперты Института востоковедения РАН представили в четверг группе представителей аккредитованного в Москве иностранного дипломатического корпуса аналитическую работу "Афганистан: героиновая империя".

"За период с 2015 по 2017 годы производство опиума в Афганистане выросло почти в три раза - с 3 300 тонн до 9 тысяч тонн", - сообщил на церемонии представления открытой части работы глава Центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН Николай Плотников.

По его словам, "закрытая часть, представленная в федеральные органы исполнительной власти, содержит рекомендации о возможных действиях по пресечению потока героина из Афганистана".

За это же время, пишут эксперты, "площади посевов под опиумным маком выросли почти в два раза - с 184 тысяч га в 2015 году до 328 тысяч га в 2017 году". По их оценке, "использование генномодифицированных семян опиумного мака позволило увеличить "урожайность" с 18,3 кг с одного гектара в 2015 году до 27,3 кг в 2017 году".

Плотников напомнил, что "в настоящее время героин производят в 50 странах, две трети от общего объема производства приходится на Афганистан, на территории которого действуют примерно 500 нарколабораторий". Основы для его производства "были заложены в 80-е годы американской и пакистанской разведками", - сказал Плотников. "Движение "Талибан" контролирует 85% территории Афганистана, где растет опиумный мак. В 2017 году 60% бюджета движения обеспечивалось наркоторговлей", - отметил он.

Эксперт, принимавший личное участие в операциях против наркоперевозчиков на границе Таджикистана и Афганистана, напомнил, что в 2001 году, когда США начали военную операцию против талибов, в Афганистане производилось 180 тонн героина, в 2017 году - 9 тысяч тонн. "Есть накопленные запасы на складах, они оцениваются примерно в пять тысяч тонн", - подчеркнул он. "Проблема афганского героина - на многие годы, и Афганистан в одиночку ее не решит", - заявил Плотников на презентации.