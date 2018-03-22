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С утра из Восточной Гуты вышли свыше 3 тыс. мирных жителей

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Более трех тысяч мирных жителей вышли из Восточной Гуты через пропускной пункт "Мухайям Аль-Вафедин" в Сирии с утра четверга, заявил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин.

"При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон продолжается выход мирных жителей через пункты пропуска гуманитарного коридора из районов Восточной Гуты. С утра 22 марта 2018 года через пропускной пункт "Мухайям Аль-Вафедин" из Восточной Гуты вышло более трех тысяч мирных жителей", - сказал он.

Российские военные обеспечили жителей горячим питанием, раздали продовольственные наборы и индивидуальные рационы питания, бутилированную питьевую воду, а также спальные принадлежности на пропускных пунктах и в лагерях беженцев.

"Продолжается возвращение мирных жителей в освобожденные населенные пункты Сакба и Кафер-Батна Восточной Гуты. Российским Центром оказывается всесторонняя помощь местному населению", - добавил Золотухин.

Теги: Сирия, Восточная Гута
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