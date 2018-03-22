Володин объяснил сравнение Джонсоном ЧМ в России с ОИ в Третьем рейхе проблемами Лондона с Brexit

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин связал трудности с Brexit в Великобритании с несдержанным и переходящим рамки приличия поведением некоторых высокопоставленных политиков в этой стране.

"Британские политики опустились до хамства, это говорит о том, что все настолько у них плохо. Более того, конфликт с Евросоюзом, связанный с выходом Великобритании (из ЕС - ИФ) заставляет их формировать повестку других конфликтов с тем, чтобы от себя эту ситуацию отодвинуть", - сказал журналистам в четверг Володин.

Так он прокомментировал заявление главы МИД Великобритании Бориса Джонсона, сравнившего ситуацию с проведением чемпионата мира по футболу в РФ с Олимпиадой 1936 года в нацистской Германии. "Заявление (Джонсона - ИФ), действительно, хамское и недостойное людей, которые занимают такие должности", - подчеркнул спикер.

Володин не исключил, что оно продиктовано, в том числе, существующим в Великобритании отношении населения страны к своей политической элите. "Это все вместе как раз является детонатором, чтобы делались такие заявления. Но это недопустимо", - считает председатель Госдумы.

Ранее "Би-би-си" сообщила , что Джонсон на слушаниях в парламенте в ответ на реплику депутата от лейбористской партии Иэна Остина о том, что российские власти могут использовать ЧМ-2018 как Германия использовала Олимпиаду 1936 года, высказал мнение, что "сравнение с 1936 годом, конечно, верное".