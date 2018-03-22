Ракета "БраМос" с индийской головкой самонаведения поразила цель на испытании

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Совместная российско-индийская компания "БраМос" успешно реализует программу Make in India, в рамках которой планируется производить различные системы оружия и их компоненты на территории Индии.

"Сегодня проведены испытания крылатой ракеты "БраМос" с головкой самонаведения индийского производства", - говорится в сообщении совместного предприятия (СП), распространенном в четверг.

Отмечается, что цель была поражена с "заданной точностью".

Тремя месяцами ранее впервые была успешно испытана крылатая ракета "БраМос" воздушного базирования, что придало универсальность семейству ракет этого типа в части носителей.

По данным СП, в настоящее время модернизацию проходят 40 истребителей Су-30МКИ Военно-воздушных сил Индии, которые станут носителями ракет "БраМос".

В реутовском НПО машиностроения - участнике СП "БраМос" с российской стороны - отметили, что "создание индийской головки самонаведения - большой успех индийских партнеров".