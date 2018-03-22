В мире

В Париже начались столкновения участников забастовки с полицейскими

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Столкновения произошли в четверг в Париже между участниками массовых демонстраций, приуроченных к общенациональной забастовке, и сотрудниками полиции, сообщает телеканал BFM TV.

В частности, стражи правопорядка были вынуждены применить слезоточивый газ против группы молодых людей в районе Восточного вокзала Парижа. СМИ отмечают, что молодые люди бросали камни и разбивали стеклянные витрины.

В четверг во многих городах Франции проходят забастовки госслужащих, железнодорожников и сотрудников аэропортов. В общей сложности на территории всей Франции намечено более 140 крупных акций протеста. Одна из самых значительных пройдет на площади Бастилии в Париже. Ожидается, что туда во второй половине дня придут около 25 тыс. человек.

Недовольство французов вызвано проводимыми реформами, в частности, в экономической и социальной сфере. Участники забастовки выступают против новых мер французского правительства, которые, по их мнению, ухудшают положение сотрудников госсектора, в том числе в вопросах, связанных с трудовыми отношениями и пенсиями.

Теги: Франция, Париж
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
Украинская Рада лишила Савченко иммунитета и дала согласие на ее арестУкраинская Рада лишила Савченко иммунитета и дала согласие на ее арест
Генпрокурор настаивает, что народный депутат и руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" планировали военный переворот на УкраинеПодробнее
 Саркози назвал обвинения в предвыборных махинациях бездоказательнымиСаркози назвал обвинения в предвыборных махинациях бездоказательными
По словам бывшего президента Франции, семья Каддафи оклеветала егоПодробнее
 В американский бюджет на текущий год включили $700 млрд на оборонуВ американский бюджет на текущий год включили $700 млрд на оборону
Это на $109 млрд больше, чем все остальные расходыПодробнее
 Цукерберг прокомментировал скандал с Cambridge AnalyticaЦукерберг прокомментировал скандал с Cambridge Analytica
Основатель Facebook пообещал ужесточить доступ приложений к данным пользователейПодробнее
Посольство РФ призвало США предоставить доказательства по делу Скрипаля или извинитьсяПосольство РФ призвало США предоставить доказательства по делу Скрипаля или извиниться
В российской дипмиссии призвали прекратить демонизировать Россию и угрожать российским дипломатамПодробнее
 Экс-президенту Франции Николя Саркози предъявили обвиненияЭкс-президенту Франции Николя Саркози предъявили обвинения
Ему вменяют в вину незаконное финансирование предвыборной кампанииПодробнее
 Президент Перу объявил об уходе в отставкуПрезидент Перу объявил об уходе в отставку
Позже на этой неделе должно было состояться голосование по импичменту главы государстваПодробнее
 Трамп оправдался за поздравление ПутинаТрамп оправдался за поздравление Путина
Ранее СМИ подвергли критике американского президента за поздравлениеПодробнее
 Очередная экспедиция отправилась к МКС с БайконураОчередная экспедиция отправилась к МКС с Байконура
В составе экипажа корабля "Союз МС-08" - космонавт "Роскосмоса" Олег Артемьев, астронавты НАСА Эндрю Фойстел и Ричард АрнольдПодробнее
 Глава компании Cambridge Analytica отстранен от должностиГлава компании Cambridge Analytica отстранен от должности
Ранее Александр Никс заявлял о готовности уйти в отставку на фоне скандала с данными пользователей FacebookПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 21 марта6 фото
21 марта
Фотохроника 21 марта
Отравление в Волоколамске5 фото
21 марта
Отравление в Волоколамске
Лучшие фото недели10 фото
16 марта
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреУкраинская Рада лишила Савченко иммунитета и дала согласие на ее арестЭкономикаПенсии в РФ проиндексируют с 1 апреляВ РоссииВолодин сообщил о приостановке аккредитации объявивших о бойкоте Госдумы СМИЭкономика"Ведомости" узнали об обсуждении кабмином РФ повышения НДФЛ до 15%В РоссииЛевин назвал решение СМИ об отзыве журналистов из Госдумы эмоциональнымВ миреПосольство РФ призвало США предоставить доказательства по делу Скрипаля или извиниться

Сбербанк заблокировал на счете клиента средства за проданную машину

Верховный суд признал действия банка, который посчитал операцию сомнительной, правомерными Подробнее

"Новая газета" отказалась сотрудничать со Слуцким и комиссией Госдумы по этике

Mercedes отзовет в РФ более 12 тыс. машин из-за проблем с подушкой безопасности

Надежду Савченко пешком повели в СБУ

Из Восточной Гуты в четверг вышли более 5 тыс. мирных сирийцев

В Париже начались столкновения участников забастовки с полицейскими

Ракета "БраМос" с индийской головкой самонаведения поразила цель на испытании

На матч Россия – Бразилия продано почти 65 тысяч билетов

Черчесов прокомментировал возможность вызова бразильца Ари в сборную России

Россельхознадзор с 23 марта разрешит поставки томатов еще четырем предприятиям Турции

Посольство РФ в Лондоне увеличило сроки выдачи виз из-за высылки дипломатов

Украинская Рада лишила Савченко иммунитета и дала согласие на ее арест

Украинская Рада лишила Савченко иммунитета и дала согласие на ее арестГенпрокурор настаивает, что народный депутат и руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" планировали военный переворот на Украине Подробнее

Экс-депутату Госдумы Варшавскому предъявили обвинение в хищении 2,5 млрд рублей

ЦИК задумался о проверке избиркомов Петербурга из-за большого числа жалоб

Трое остававшихся в больнице Волоколамска детей выписаны

ЦИК не нашел повода усомниться в результатах президентских выборов

Пострадавший при взрыве газа в Мурманске признался в попытке суицида

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru